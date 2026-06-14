Прогноз погоди на тиждень з 15 по 21 червня в Києві також вказує на поступове посилення літнього режиму.

Прогноз погоди на тиждень з 15 по 21 червня в Києві показує переважно теплі дні з періодичними короткими опадами та чергуванням хмарності й прояснень, передає Politeka.

Початок семиденного циклу вирізняється нестійкістю повітряних мас: у перші доби спостерігатимуться короткочасні дощові епізоди, після яких небо поступово прояснюватиметься у вечірній час. Температурний фон утримається в межах комфортних літніх значень, без різких перепадів.

Середина періоду характеризується більш стабільною синоптичною картиною. Хмарність зберігатиметься переважно у денні години, однак опади матимуть локальний і нетривалий характер. Атмосферний тиск залишатиметься близьким до норми, що зменшує ймовірність тривалих негод.

Ближче до кінця тижня повітряні потоки принесуть тепліші маси, через що денні значення температури підвищаться. Увечері очікується переважно ясне небо з незначними хмарними нашаруваннями без суттєвих опадів.

Прогноз погоди на тиждень з 15 по 21 червня в Києві також вказує на поступове посилення літнього режиму з переважанням сухих періодів наприкінці циклу.

У фінальні дні тижня спостерігатиметься найбільш стійка картина: тепле повітря, слабкий вітер та мінімальна ймовірність дощових проявів. Загалом погодна ситуація залишатиметься типовою для початку літа з помірною мінливістю та без екстремальних явищ.

Синоптики радять враховувати можливі короткочасні зміни погоди під час планування щоденних справ.

Загалом тиждень пройде у межах типової літньої погодної динаміки без різких аномалій.

Джерело: sinoptik

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