Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області з 1 серпня також зачепить багатьох.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області з 1 серпня торкнеться жителів Переяславської громади, де виконавчий комітет ухвалив нові розцінки на управління побутовими відходами, повідомляє Politeka.net.

Відповідне рішення набуде чинності з 1 серпня 2026 року.

Документ затвердили після звернення підприємства «Переяслав Буд», яке визначене виконавцем робіт зі збирання та перевезення твердих побутових відходів. Перед ухваленням провели необхідні економічні розрахунки, а також врахували висновки профільної комісії.

Для жителів громади встановлено вартість послуги на рівні 399 гривень за один кубічний метр. За затвердженою нормою накопичення сміття плата становитиме 72 гривні щомісяця з однієї людини.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області з 1 серпня також зачепить підприємства й бюджетні установи. Для цієї категорії споживачів затверджено оплату у розмірі 459 гривень за кубічний метр.

Одночасно виконком скасував попередні рішення, які регулювали оплату поводження з відходами та діяли раніше. Після введення нових розцінок саме вони стануть основою для подальших нарахувань.

Міська рада доручила оприлюднити ухвалений документ на офіційному ресурсі громади. Окремо підприємство, яке надає сервіс, повинно повідомити всіх споживачів про зміну вартості у строки, визначені чинним законодавством.

Контроль за виконанням рішення покладено на заступника міського голови, відповідального за діяльність виконавчих органів. У місцевій владі зазначають, що перегляд проведено відповідно до вимог законодавства у сфері житлово-комунального господарства та управління відходами.

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів в Київській області: стало відомо про нові труднощі.