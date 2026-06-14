Прогноз погоды на неделю с 15 по 21 июня в Киеве также отмечает постепенное усиление летнего режима.

Прогноз погоды на неделю с 15 по 21 июня в Киеве показывает преимущественно теплые дни с периодическими осадками и чередованием облачности и прояснений, передает Politeka.

Начало семидневного цикла отличается неустойчивостью воздушных масс: в первые сутки будут наблюдаться кратковременные дождевые эпизоды, после которых небо будет постепенно проясняться в вечернее время. Температурный фон удержится в пределах комфортабельных летних значений, без резких перепадов.

Средин периода характеризуется более стабильной синоптической картиной. Облачность будет сохраняться преимущественно в дневные часы, однако осадки будут носить локальный и непродолжительный характер. Атмосферное давление будет оставаться близким к норме, что уменьшает вероятность длительных невзгод.

Ближе к концу недели воздушные потоки принесут более теплые массы, из-за чего дневные значения температуры повысятся. Вечером ожидается преимущественно ясное небо с небольшими облачными наслоениями, без существенных осадков.

Прогноз погоды на неделю с 15 по 21 июня в Киеве также отмечает постепенное усиление летнего режима с преобладанием сухих периодов в конце цикла.

В финальные дни недели наблюдается наиболее устойчивая картина: теплый воздух, слабый ветер и минимальная вероятность дождевых проявлений. В целом погодная ситуация будет оставаться типичной для начала лета с умеренной изменчивостью и без экстремальных явлений.

Синоптики рекомендуют учитывать возможные кратковременные изменения погоды при планировании ежедневных дел.

В общей сложности неделя пройдет в рамках типичной летней погодной динамики без резких аномалий.

Источник: sinoptik

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Как получить дополнительные 1000 гривен: денежная помощь для пенсионеров в Киевской области.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Киевской области: стало известно о новых трудностях.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Киевской области: как сильно выросли цены.