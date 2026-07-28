Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області реалізується для кількох категорій.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області стала доступнішою для жителів Великодимерської громади завдяки запуску мобільної медичної бригади, повідомляє Politeka.net.

Про старт нового проєкту повідомила Київська обласна організація Товариства Червоного Хреста України.

Ініціатива покликана забезпечити своєчасний доступ до базових медичних послуг для людей, які через вік або стан здоров’я не завжди можуть самостійно відвідати лікувальні заклади.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області реалізується на території Броварського району. У межах програми виїзні медичні команди проводять консультації, первинні огляди, контролюють показники здоров’я та допомагають виявляти можливі захворювання на ранніх стадіях.

Запуск ініціативи став результатом співпраці Київської обласної та Броварської міськрайонної організацій Червоного Хреста, комунального некомерційного підприємства «ЦПМСД» Великодимерської селищної ради, органів місцевого самоврядування, а також за підтримки British Red Cross.

Особливу увагу медики приділяють людям похилого віку, маломобільним громадянам та іншим жителям, які мають обмежений доступ до медичної допомоги. Такий формат дозволяє отримати необхідні послуги без тривалих поїздок до лікарень.

Прийом пацієнтів здійснюється за затвердженим графіком із 09:00 до 13:00 у тимчасових медичних пунктах. Актуальну інформацію про місце роботи бригади та дати виїздів рекомендують уточнювати у місцевій владі або в Центрі первинної медико-санітарної допомоги Великодимерської громади.

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