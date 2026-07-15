Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області демонструє загальну тенденцію, коли громади переглядають ціни через подорожчання ресурсів і збільшення собівартості роботи.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області стало актуальним після рішення про перегляд вартості централізованого водопостачання та водовідведення у Бородянці, пише Politeka.net.

Нові розцінки почали діяти з 1 липня 2026 року відповідно до рішення селищної ради.

Відтепер один кубометр водопостачання коштує 56,76 гривні з ПДВ, а водовідведення — 82,58 гривні. Загальна сума за обидві послуги становить 139,34 гривні за кубометр.

Інформацію про це надає Бородянська селищна рада.

У місцевому комунальному підприємстві пояснили, що перегляд був необхідний через зростання витрат на електроенергію, пальне, ремонтні матеріали, оплату праці та податкові платежі. Додатковим чинником стало суттєве скорочення кількості споживачів після руйнувань, спричинених бойовими діями. Попри це, інженерні мережі потребують такого ж рівня обслуговування.

Фахівці також зазначили, що економічно обґрунтовані розрахунки передбачали ще вищу вартість. Зокрема, для подачі води вона могла становити 96,74 гривні, а для відведення стоків — 106,93 гривні за кубометр. Проте виконком затвердив нижчі показники, аби частково зменшити фінансове навантаження на населення.

Водночас підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області демонструє загальну тенденцію, коли громади переглядають ціни через подорожчання ресурсів і збільшення собівартості роботи підприємств житлово-комунальної сфери.

Для порівняння, попередні розцінки у Бородянці діяли ще з 2021 року. Тоді мешканці сплачували 30,19 гривні за водопостачання та 33,23 гривні за водовідведення. Нове рішення стало першим масштабним переглядом вартості цих послуг за останні кілька років.

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