Обмеження руху транспорту в Києві діятимуть на кількох важливих ділянках міста через проведення ремонтних робіт, передає Politeka.

Зокрема, з 13 по 16 липня у Печерському районі частково перекриватимуть рух Набережним шосе. Обмеження діятимуть щодня з 08:00 до 20:00 на відрізку від Подолу до мосту Метро.

У КК «Київавтодор» пояснили, що на цій ділянці виконуватимуть очищення та ремонт елементів дощової каналізації. На період проведення робіт для транспорту залишатиметься доступною лише частина проїжджої частини, а рух здійснюватиметься зі звуженням до однієї смуги.

Також до 21 липня тимчасові зміни в організації дорожнього руху запроваджено у Подільському районі. Дорожники оновлюватимуть покриття на вулиці Сошенка між площею Тараса Шевченка та вулицею Моринецькою, а також на частині Нижньоюрківської вулиці від Кирилівської до будинку №8-А.

Крім цього, обмеження руху транспорту в Києві триватимуть до 20 серпня на шляхопроводі через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі.

За інформацією КП «Київавтошляхміст», там виконуватимуть ремонт конструктивних елементів споруди. Через це для автомобілів частково перекриють першу та другу смуги у напрямку Литовського проспекту. Також на час проведення робіт буде обмежено прохід для пішоходів однією зі сторін шляхопроводу.

У комунальних службах наголошують, що графік виконання робіт може бути скоригований у разі несприятливих погодних умов.

Мешканців і гостей столиці закликають заздалегідь планувати маршрути та враховувати тимчасові зміни в організації дорожнього руху, щоб уникнути затримок під час поїздок містом.

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