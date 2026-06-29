Обмеження руху транспорту в Києві запроваджуються на лівому березі столиці з 29 червня через проведення дорожніх робіт у Дніпровському та Деснянському районах, передає видання Politeka.

Про це повідомляє міська адміністрація.

За даними КМДА, зміни в організації трафіку торкнуться кількох ключових ділянок. У Дніпровському районі часткові перекриття діятимуть на вулиці Юності з 29 червня до 1 липня. У Деснянському районі аналогічні заходи заплановані на проспекті Романа Шухевича — роботи там триватимуть до 1 серпня.

Міські служби пояснюють, що такі заходи пов’язані з оновленням дорожнього покриття та інфраструктури, що потребує тимчасового звуження проїзної частини. Через це можливі затримки руху та збільшення навантаження на сусідні магістралі.

Водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрути та враховувати зміни в схемі руху, щоб уникати пікових заторів у години найбільшої завантаженості.

У цьому контексті обмеження руху транспорту в Києві розглядаються як тимчасовий захід, спрямований на оновлення дорожньої мережі та підвищення безпеки пересування після завершення ремонтних робіт.

Міська влада просить мешканців і гостей столиці з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, оскільки роботи мають забезпечити довгострокове покращення транспортної інфраструктури на лівобережжі.

Крім того, в Києві повідомляли про подорожчання проїзду. Планується запуск пересадкового квитка за 60 гривень. Він дозволить без обмежень змінювати вид транспорту протягом 90 хвилин, що має спростити короткі міські маршрути.

Джерело: Міська адміністрація.

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