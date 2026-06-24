Подорожжання проїзду в Києві пов’язане зі зростанням витрат на електроенергію, пальне, ремонт техніки та обслуговування рухомого складу.

Подорожчання проїзду в Києві очікується з середини липня 2026 року, передає Politeka.

Зміна тарифів відбудеться у міському транспорті, тоді як комунальні комунікації тимчасово залишаться без коригувань.

Із 1 липня мешканці столиці продовжать оплачувати електроенергію, газ і водні послуги за чинними розцінками. Перегляд стосуватиметься саме транспортного сегмента, де нові умови почнуть діяти після 15 числа.

До середини місяця поїздки в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях, фунікулері та міській електричці збережуть поточну вартість. Після оновлення базова разова поїздка може сягнути 30 гривень.

Запроваджується також система пакетних придбань через транспортну картку. Чим більший обсяг поїздок купує пасажир, тим нижчою стає середня ціна однієї поїздки — діє градація від 30 до 25 гривень залежно від кількості.

Окремо планується запуск пересадкового квитка за 60 гривень. Він дозволить без обмежень змінювати вид транспорту протягом 90 хвилин, що має спростити короткі міські маршрути.

Місячні абонементи також залишаться доступними: стандартний проїзний оцінюють приблизно у 1088 гривень, а безлімітний варіант — у 4875 гривень. Для студентів зберігається знижка 50%, школярі користуватимуться пільгами протягом навчального року.

У міській адміністрації пояснюють, що подорожжання проїзду в Києві пов’язане зі зростанням витрат на електроенергію, пальне, ремонт техніки та обслуговування рухомого складу. Саме ці фактори формують нову економіку роботи транспорту.

Таким чином, зміни стосуються насамперед вартості поїздок, тоді як інші комунальні тарифи залишаються без оновлень на початку липня.

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