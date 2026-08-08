Громади Херсонщини розширюють мережу партнерств задля посилення соціальної підтримки родин внутрішньо переміщених осіб. Як повідомляє Херсонська ОВА, начальниця Мирненської СВА Валентина Головата та начальниця Присиваської СВА Олена Пелешок підписали Меморандум про співпрацю одразу з кількома організаціями-партнерами.

Угоду укладено з ГО «Донецька обласна організація осіб з інвалідністю» спільно з міжнародною гуманітарною організацією Save the Children за фінансової підтримки данського фонду Villum Fonden. Документ спрямований на розширення спектра послуг для переселенців із Херсонщини, які нині мешкають у різних регіонах України.

Які послуги отримають переселенці

Ключовим майданчиком для реалізації проєкту стане координаційний центр «Вільні разом» у Дніпрі. На його базі для ВПО проводитимуть соціальні, освітні, психологічні, творчі та інформаційні заходи. Програма охоплює широке коло потреб — від базового консультування до спеціалізованої допомоги.

Окремим пріоритетом співпраці визначено підтримку родин, які виховують дітей з інвалідністю. Для них передбачено сприяння у забезпеченні необхідними технічними засобами й обладнанням, а також надання фінансової допомоги. Крім того, програма охоплює багатодітні сім'ї та дітей з-поміж ВПО.

Хто може скористатися допомогою

Скористатися послугами центру зможуть усі родини внутрішньо переміщених осіб із Херсонської області, які перебувають у Дніпрі або мають змогу туди дістатися. Особливу увагу приділятимуть найуразливішим категоріям — сім'ям із дітьми, людям з інвалідністю та багатодітним родинам.

Меморандум став черговим кроком у системній роботі громад Херсонщини з пошуку міжнародних партнерів для підтримки земляків, які через війну були змушені покинути рідні домівки. Раніше аналогічні угоди вже дозволили запустити низку гуманітарних програм у різних містах України.

Як звернутися по допомогу

Для отримання детальної інформації про послуги центру «Вільні разом» та умови участі в програмах підтримки переселенцям рекомендують звертатися безпосередньо до Мирненської або Присиваської сільських військових адміністрацій. Контакти СВА можна знайти на офіційному сайті Херсонської ОВА. Актуальна інформація про старт програм також публікуватиметься в офіційних Telegram-каналах громад.