Подорожчання проїзду в Києві залежатиме від рішень влади.

Подорожчання проїзду в Києві може відбутися вже з 15 липня, повідомляє видання Politeka.

У Київській міській держадміністрації пропонували підняти разову оплату до 30 гривень уже з 15 липня.

Таке рішення пояснюють потребою фінансування енергостійкості та відновлення інфраструктури, на що, за оцінками, потрібно близько 12 мільярдів гривень. На тлі очікуваного подорожчання проїзду в Києві профспілкова сторона наполягає на більш плавному сценарії змін.

Представники профспілок запропонували стартовий тариф на рівні 20 гривень із відтермінуванням можливого підвищення до 30 гривень на пів року. Це, на їхню думку, дозволить уникнути різкого навантаження на пасажирів.

Окремо обговорюється соціальний захист для працівників бюджетної сфери. Йдеться про освітян, медиків, працівників культури та співробітників комунальних установ. Серед інструментів — пільгові проїзні, знижки на поїздки або часткова грошова компенсація витрат.

Профспілки також вимагають спрямовувати щонайменше 20% додаткових надходжень від нових тарифів на підвищення зарплат у транспортній галузі. За словами представників, кадровий дефіцит уже став критичним. Наприклад, працівники колійної служби метрополітену отримують близько 14 тисяч гривень на місяць.

Водночас частина освітньої спільноти виступає проти будь-якого перегляду тарифів без попереднього запуску механізмів компенсації. Вони вважають, що соціальні гарантії мають запрацювати першочергово.

Попередній перегляд вартості проїзду в міському транспорті відбувся у липні 2018 року, коли квиток подорожчав до 8 гривень. Нині собівартість перевезення одного пасажира в метро перевищує 60 гривень, а в наземному транспорті сягає приблизно 50 гривень.

Остаточного рішення поки немає. Подальші кроки залежатимуть від позиції міської адміністрації після консультацій із профспілками.

Подорожчання проїзду в Києві залежатиме від рішень влади.

Джерело: Delo.ua

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми отримають мешканці.