В Ужгороді через аварію на водогоні призупинили водопостачання — без води залишилися мешканці лівобережної частини міста та частини правобережжя. Комунальники вже працюють на місці пориву.

Комунальна ситуація в Ужгороді загострилася через нову аварію — 6 серпня на водогоні стався порив, який залишив без водопостачання значну частину обласного центру Закарпаття.

Як повідомляє «Карпатський об'єктив», аварійно-відновлювальні роботи проводяться на вулиці Станційній. Саме там стався порив магістрального водогону, через що тиск у системі різко впав.

Без води опинилися мешканці лівобережної частини Ужгорода, а також частина правобережжя. Комунальні служби міста оперативно виїхали на місце аварії, щоб оцінити масштаби пошкодження та розпочати ремонт.

Що відомо про перебіг ремонтних робіт

На місці пориву вже працюють бригади водоканалу. За попередньою інформацією, йдеться про серйозне пошкодження труби, яке потребує заміни ділянки водогону. Точні терміни завершення ремонту наразі не називають, однак комунальники обіцяють відновити подачу води щойно це стане технічно можливим.

Місцевих жителів закликають зберігати спокій і за можливості зробити запас питної води. Для мешканців, які опинилися в найскладнішій ситуації, міська влада може організувати підвіз води — про це повідомлять додатково через офіційні канали Ужгородської міської ради.

Як діяти мешканцям, поки немає води

Якщо ваша адреса потрапила в зону відключення, варто:

перекрити крани, щоб уникнути затоплення після відновлення подачі;

зробити запас води для питних і побутових потреб;

стежити за оновленнями на офіційному сайті Ужгородської міської ради та в телеграм-каналі водоканалу.

Після відновлення водопостачання воду рекомендується кип'ятити протягом перших годин — це стандартна практика після ремонтних робіт на магістралях.

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