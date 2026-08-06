У Ромнах Сумської області ввечері 5 серпня сталася аварія на водозаборі — усе місто залишилося без централізованого водопостачання. Комунальники працюють над ліквідацією наслідків.

Комунальна ситуація на Сумщині загострюється — у Ромнах через аварію на водозаборі все місто залишилося без централізованого водопостачання.

Увечері 5 серпня, близько 21:30, у Ромнах повністю припинили подачу води. Причиною стала аварійна ситуація на міському водозаборі, про що повідомили в комунальному підприємстві «Міськводоканал» Роменської міської ради.

За інформацією комунальників, без води залишилися всі абоненти міста — і житлові будинки, і підприємства, і соціальні об'єкти. Водопостачання припинене повністю, без жодних винятків.

Коли відновлять воду

У КП «Міськводоканал» наразі не називають точних термінів відновлення водопостачання. Подачу води обіцяють повернути одразу після завершення ремонтних робіт на водозаборі. На підприємстві перепросили мешканців за тимчасові незручності та закликали з розумінням поставитися до ситуації.

Що робити мешканцям

На час відключення роменчанам рекомендують зробити запас води для питних і побутових потреб. Варто заздалегідь набрати воду в ємності, якщо подача ненадовго відновиться. Також можна скористатися бюветами або пунктами розливу питної води, якщо вони наявні в місті.

Актуальну інформацію про хід ремонтних робіт та орієнтовний час відновлення водопостачання комунальники обіцяють повідомляти додатково через офіційні канали КП «Міськводоканал».