Комунальна ситуація на Сумщині загострюється — у Ромнах через аварію на водозаборі все місто залишилося без централізованого водопостачання.
Увечері 5 серпня, близько 21:30, у Ромнах повністю припинили подачу води. Причиною стала аварійна ситуація на міському водозаборі, про що повідомили в комунальному підприємстві «Міськводоканал» Роменської міської ради.
За інформацією комунальників, без води залишилися всі абоненти міста — і житлові будинки, і підприємства, і соціальні об'єкти. Водопостачання припинене повністю, без жодних винятків.
Коли відновлять воду
У КП «Міськводоканал» наразі не називають точних термінів відновлення водопостачання. Подачу води обіцяють повернути одразу після завершення ремонтних робіт на водозаборі. На підприємстві перепросили мешканців за тимчасові незручності та закликали з розумінням поставитися до ситуації.
Що робити мешканцям
На час відключення роменчанам рекомендують зробити запас води для питних і побутових потреб. Варто заздалегідь набрати воду в ємності, якщо подача ненадовго відновиться. Також можна скористатися бюветами або пунктами розливу питної води, якщо вони наявні в місті.
Актуальну інформацію про хід ремонтних робіт та орієнтовний час відновлення водопостачання комунальники обіцяють повідомляти додатково через офіційні канали КП «Міськводоканал».