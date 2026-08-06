Дев'ять територіальних громад Херсонської області долучилися до експериментального проєкту Кабінету міністрів із забезпечення внутрішньо переміщених осіб безоплатним житлом у сільській місцевості. Розповідаємо, які саме громади беруть участь та як переселенцям отримати будинок.

Бериславська, Великоолександрівська, Калинівська, Кочубеївська, Новоолександрівська, Нововоронцовська, Тягинська, Дар'ївська та Чорнобаївська — саме ці дев'ять громад Херсонщини увійшли до урядової програми безоплатного житла для переселенців. Як повідомляє видання "Вгору" із посиланням на відповідь Херсонської ОВА, ідеться про експериментальний проєкт, який Кабмін запустив у червні 2026 року.

Ключова особливість програми — будинки для ВПО купуватимуть не на Херсонщині. Житло заборонено придбавати на територіях активних або можливих бойових дій, а також на тимчасово окупованих територіях. Тому для переселенців із херсонських громад шукатимуть оселі в інших, безпечніших регіонах України. Фінансування — з державного та місцевих бюджетів, а також з інших не заборонених законодавством джерел.

Станом на 31 липня 2026 року жодна з громад-учасниць ще не подала до Херсонської ОВА заявку на придбання конкретного будинку. Наразі місцеві військові адміністрації проводять інформаційну роботу серед ВПО: роз'яснюють умови участі, визначають реальну потребу в житлі та допомагають із пошуком відповідних будинків в інших областях.

Хто має першочергове право на житло

Програма визначає чіткий перелік категорій переселенців, які отримають пріоритет під час розподілу житла:

багатодітні сім'ї;

люди з інвалідністю;

сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

особи віком від 23 років, які до повноліття мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

люди похилого віку.

Загалом проєкт орієнтований на найвразливіші групи переселенців, які найбільше потребують стабільного даху над головою.

Як переселенцю взяти участь у програмі

Алгоритм дій для ВПО, які хочуть отримати безоплатне житло в сільській місцевості, виглядає так:

Звернутися до органу соціального захисту або Пенсійного фонду за місцем реєстрації як внутрішньо переміщеної особи. Подати необхідні документи та пройти перевірку відповідності критеріям програми. Самостійно знайти будинок у сільській місцевості іншої області (не Херсонщини) та запропонувати його громаді для викупу. Дочекатися перевірки житла комісією та схвалення заявки. Отримати будинок у безоплатне користування — громада викуповує оселю й передає її переселенцям.

Житло надається в безоплатне користування строком на три роки з можливістю подальшого продовження. Це означає, що родина не просто отримує тимчасовий прихисток, а може розраховувати на довгострокове проживання.

Програма лише розгортається — перші заявки від громад очікують найближчим часом, щойно військові адміністрації завершать оцінку потреб переселенців та підшукають відповідні будинки в безпечних регіонах.