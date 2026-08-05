Пенсійний фонд нагадав про доплати, які можна отримувати щомісяця — однак частина з них не нараховується автоматично, навіть якщо пенсіонер має на них повне право. За даними фахівців, щомісячні втрати можуть сягати понад 1000 гривень.

Як повідомляє Перший Бізнесовий, ідеться про п'ять основних видів доплат, які Пенсійний фонд України призначає лише після особистого звернення пенсіонера та подання підтвердних документів. Без заяви ці гроші просто не нараховують.

Які доплати не призначають без звернення

Найчастіше українці не отримують надбавку за понаднормовий стаж. Якщо чоловік має понад 35 років стажу, а жінка — понад 30 років, за кожен додатковий рік держава доплачує 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних. Для тих, хто має 40 і більше років стажу, сума може перевищувати 500 грн щомісяця — але лише за умови звернення.

Друга категорія — ветерани праці. Цей статус дає право на щомісячну надбавку, розмір якої залежить від регіону і може становити від 200 до 600 грн. Проте ПФУ не знає автоматично, чи має людина посвідчення ветерана праці — пенсіонер мусить принести його сам.

Учасники бойових дій також ризикують недоотримати належне. Їм передбачено підвищення пенсії на 25% від прожиткового мінімуму, а також цільову грошову допомогу. Але ці виплати активуються лише після того, як людина подасть до ПФУ посвідчення УБД.

Окремо стоять доплати за догляд. Якщо пенсіонер, якому понад 80 років, потребує стороннього догляду, йому призначають надбавку — до 40% прожиткового мінімуму (понад 800 грн). Схожа доплата передбачена для тих, хто сам доглядає за непрацездатною особою. Жодна з цих виплат не нараховується без заяви.

П'ятий вид — надбавка за проживання у гірських районах. Вона становить 20% від розміру пенсії, але теж потребує документального підтвердження місця реєстрації.

Як перевірити та оформити доплати

Найпростіший спосіб — зайти до особистого кабінету на порталі електронних послуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua). У розділі «Моя пенсія» відображається поточний розмір виплати та складники. Якщо якоїсь надбавки немає, а підстави для неї є — варто звернутися до сервісного центру ПФУ.

Для оформлення знадобляться: паспорт, ідентифікаційний код, трудова книжка (для підтвердження стажу) та документи, що дають право на конкретну надбавку — посвідчення УБД, ветерана праці, довідка про реєстрацію в гірському районі, висновок лікарської комісії про потребу в догляді.

Важливо: доплату призначають із місяця подання заяви, а не заднім числом. Тому кожен місяць зволікання — це втрачені гроші. У ПФУ також нагадують, що пенсіонерам варто регулярно оновлювати свої дані та перевіряти актуальність документів.

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