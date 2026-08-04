Графіки відключення світла у Київській області на 5 серпня вводяться з метою підвищення надійності електропостачання.

Графіки відключення світла у Київській області на 5 серпня запроваджуються у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

Такі роботи необхідні для підвищення надійності електропостачання, запобігання аваріям та забезпечення стабільної роботи енергосистеми. Жителям рекомендують завчасно підготуватися до тимчасових знеструмлень і врахувати графіки відключення світла в Київській області на 5 серпня під час планування дня.

За інформацією енергетиків, 5 серпня з 08:30 до 20:00 планові роботи проводитимуться у селі Рославичі. На період ремонту без електроенергії тимчасово залишаться окремі будинки за такими адресами:

Дачна — 2, 4, 5, 6, 6А

Долинова — 1, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 14/2, 15, 16, 17, 18, 18А, 18-Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31Б, 32, 33, 34, 35, 37

Круглицька — 4, 16

Лугова — 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 12, 13, 14, 15

Польова — 1Б

Садова — 12, 17, 19-А, 19В, 20, 23, 24

Спасо-Преображенська — 2

У цей же часовий проміжок, з 08:30 до 20:00, ремонтні бригади працюватимуть і в селі Іванковичі. Тут тимчасові обмеження торкнуться будинку за адресою:

Захисників Вітчизни — 29-Б.

Також 5 серпня планові відключення електроенергії відбудуться у місті Переяслав. З 08:30 до 20:00 без світла залишаться окремі споживачі за такими адресами:

Героїв Дніпра — 16, 30, 30А, 30Б, 32А;

Іщенка Єфрема — 1, 1А/2, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14;

Кооперативна — 0065, 32, 34;

Костюка — 30А, 30Б, 30В, 32А, 32Б, 34, 42, 44А, 50, 52;

Лагерна — 29Г;

Лагідна — 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 29Б, 29В, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 36/1, 36А, 38, 41, 42, 44, 46;

Ластівкова — 2В;

Литовська — 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18;

Лісова — 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 27, 28-1, 36, 40, 42, 44;

Лозова — 2, 5, 6, 9, 10, 11, 15/А, 19, 23-1, 29, 37, 39/1, 41;

Морська — 13, 15;

Об’їзна — 16, 19;

Соснова — 7, 9, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28;

Стрілецька — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;

Трубайлівська — 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;

Широка — 2, 2А, 2Б, 2Г, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24;

пров. Костюка — 2;

пров. Лагідний — 16А, 21, 23, 25, 26, 27.

Джерело: Феодосіївська сільська рада

Джерело: Переяславська територіальна громада.

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