Безкоштовне житло для ВПО в Київській області можна знайти в різних локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області залишається доступним завдяки новим пропозиціям від власників квартир і приватних будинків, які готові безоплатно прихистити людей, що виїхали з небезпечних регіонів через війну, повідомляє Politeka.net.

Наразі переселенці можуть обрати кілька варіантів розміщення. Серед них є окремі кімнати та будинки з необхідними побутовими умовами. Перед заселенням рекомендують узгодити всі організаційні питання безпосередньо з господарями.

Одна з актуальних пропозицій розташована у Києві на вулиці Осінній. Самотній жінці з дитиною готові надати окрему кімнату у двокімнатній квартирі. Помешкання повністю мебльоване, обладнане побутовою технікою, має два санвузли й простору кухню-вітальню. Орендна плата не передбачена, однак необхідно компенсувати половину вартості комунальних послуг. Поблизу працюють школи та дитячі садки.

Ще один варіант знаходиться у селі Макіївка Білоцерківського району. Власники пропонують мебльований будинок із газопостачанням, водою, інтернетом, необхідною технікою та альтернативним опаленням. Майбутні мешканці оплачуватимуть лише комунальні послуги. Натомість господарі просять допомагати 72-річному пенсіонеру у повсякденних справах.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області також можна знайти у Вишгородському районі. Там пропонують окрему кімнату в сільському будинку для самотньої жінки віком від 50 до 60 років. Оселя забезпечена всім необхідним для комфортного проживання, а від майбутньої мешканки очікують лише посильної допомоги літній господині.

Фахівці радять перед переїздом уважно перевірити умови проживання, уточнити можливий термін перебування та переконатися, що оголошення ще актуальне. База доступних пропозицій регулярно оновлюється, тому звертатися до власників рекомендують без зволікань.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Києві: кому готові платити щонайменше 20 тисяч гривень щомісяця.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Києві: яких популярних товарів вже не вистачає.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області: чого очікувати жителям.