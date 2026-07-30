Безкоштовне житло для ВПО в Київській області також пропонують у Вишгородському районі.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області залишається доступним завдяки новим пропозиціям від власників квартир і приватних будинків, які готові надати прихисток людям, що були змушені покинути свої домівки через війну, повідомляє Politeka.net.

Серед актуальних варіантів є кімнати у квартирах та окремі будинки з необхідними побутовими умовами. Перед заселенням майбутнім мешканцям радять заздалегідь обговорити всі організаційні питання з господарями.

Один із варіантів розташований у Києві на вулиці Осінній. Для самотньої жінки з дитиною підготували окрему кімнату у двокімнатній квартирі. Оселя облаштована меблями, побутовою технікою, має два санвузли та простору кухню-вітальню. За проживання орендну плату не стягують, однак необхідно компенсувати половину вартості комунальних послуг. Поруч працюють школи та дитячі садки.

Ще одну пропозицію можна знайти у селі Макіївка Білоцерківського району. Там переселенцям готові надати мебльований будинок із газопостачанням, водою, інтернетом, побутовою технікою та альтернативним опаленням. Майбутні мешканці оплачуватимуть лише комунальні послуги. Натомість власники просять допомагати 72-річному пенсіонеру у повсякденному побуті.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області також пропонують у Вишгородському районі. Там доступна окрема кімната в сільському будинку для самотньої жінки віком від 50 до 60 років. Помешкання обладнане всім необхідним, а від майбутньої мешканки очікують лише посильної допомоги літній господині у домашніх справах.

Фахівці рекомендують перед переїздом уважно уточнити умови проживання, можливий термін перебування та інші важливі деталі безпосередньо з власниками. Також варто регулярно стежити за новими оголошеннями, адже окремі варіанти знаходять мешканців упродовж кількох днів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Києві: кому готові платити щонайменше 20 тисяч гривень щомісяця.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Києві: яких популярних товарів вже не вистачає.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області: чого очікувати жителям.