Новий графік руху транспорту в Києві діятиме до завершення реконструкції.

Новий графік руху транспорту в Києві запровадять із 1 до 24 серпня через реконструкцію інженерних мереж на вулиці Деревлянській, пише видання Politeka.net.

На час виконання робіт змінять схеми курсування тролейбусів №23, №28 та №31, повідомили у КП «Київпастранс».

Тимчасові обмеження діятимуть майже протягом усього місяця. Комунальне підприємство закликає пасажирів заздалегідь перевіряти маршрути, щоб уникнути затримок і правильно планувати поїздки.

Згідно з оновленою схемою, тролейбус №23 курсуватиме від вулиці Мрії до Повітрофлотського шляхопроводу. Для зручності цей напрямок отримав позначення 23-Д.

Маршрут №28 тимчасово з'єднає проспект Свободи з Повітрофлотським шляхопроводом та працюватиме під номером 28-Д.

Водночас тролейбус №31 їздитиме від вулиці Милославської до Повітрофлотського шляхопроводу. На період проведення ремонту він курсуватиме як 31-Д.

У КП «Київпастранс» зазначають, що новий графік руху транспорту в Києві діятиме до завершення реконструкції на вулиці Деревлянській. Після закінчення робіт тролейбуси повернуться до звичних схем.

Містянам рекомендують врахувати тимчасові зміни під час планування щоденних поїздок. Це допоможе обрати оптимальний маршрут і зменшити час у дорозі в період проведення ремонтних робіт.

Крім того, в Києві також повідомляли про подорожчання проїзду. Воно торкнулося кільцевої електрички.

Водночас усі чинні пільги залишаються без змін. Студенти й надалі матимуть змогу оформлювати квитки зі знижкою через офіційний застосунок, а пенсіонери та ветерани збережуть право на безкоштовний проїзний документ.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.