Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області призначена для окремих категорій.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області стала доступнішою для жителів Великодимерської громади після запуску мобільної медичної бригади, яка надаватиме базові медичні послуги безпосередньо на місцях, пише видання Politeka.net.

Про початок роботи нового проєкту повідомила Київська обласна організація Товариства Червоного Хреста України.

Ініціативу створили для людей, які через поважний вік або стан здоров'я не завжди можуть самостійно дістатися до медичних закладів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області реалізується на території Броварського району. Виїзні команди проводять консультації, первинні огляди, вимірюють основні показники здоров'я та допомагають виявляти можливі захворювання на ранніх етапах.

Проєкт став результатом співпраці Київської обласної й Броварської міськрайонної організацій Червоного Хреста, комунального підприємства «ЦПМСД» Великодимерської селищної ради, органів місцевого самоврядування та British Red Cross.

Особливу увагу фахівці приділяють людям похилого віку, маломобільним громадянам і тим, хто має обмежений доступ до медичних послуг. Такий формат дозволяє пройти необхідний огляд без тривалих поїздок.

Прийом пацієнтів здійснюють за затвердженим графіком із 09:00 до 13:00 у тимчасових медичних пунктах. Актуальний розклад виїздів і місця роботи бригади рекомендують уточнювати в органах місцевої влади або Центрі первинної медико-санітарної допомоги Великодимерської громади.

Фахівці рекомендують заздалегідь уточнювати дату та місце прийому, щоб уникнути зайвого очікування.

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