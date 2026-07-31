У звʼязку з плановими роботами в електромережах у Київській області на 1 серпня 2026 року застосовуватимуть спеціальні графіки відключення світла.

Графіки відключення світла в Київській області на 1 серпня, пов'язані з суботнім проведенням ремонтних і профілактичних робіт на електромережах, пише Politeka.net.

Енергетики ДТЕК «Київські регіональні електромережі» виконуватимуть технічне обслуговування обладнання та модернізацію окремих ділянок мереж. Такі заходи проводяться для підвищення надійності електропостачання, зменшення ризику аварій та забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

За даними ДТЕК, графіки відключення світла в Київській області на 1 серпня охоплять село Мартусівка. З 09:00–19:00 години електропостачання буде тимчасово припинене для частини споживачів за такими адресами:

Садова: 1; 18; 19; 9

Чубинського: 13; 33; 42

Крім того, цього ж дня з 09:00 до 19:00 ремонтні роботи проводитимуться у селі Ревне. Через це окремі будинки тимчасово залишаться без електроенергії за такими адресами:

Бориспільська: 1; 10; 16А; 2; 20; 2-А; 6; 62; 7А; 8; 86

Бригадна: 11; 15; 17; 2; 27; 3; 4; 5; 6

Будівельників: 1; 11; 13; 15; 17; 19; 2; 21; 23; 25; 26; 27; 29; 3; 31; 5; 7; 9

Вишнева: 11; 17; 19; 2; 3; 41/Волошкова; 5; 6; 9

Волошкова: 29; 33; 35; 37

Дружби: 6

Квартальна: 1; 1/2; 10; 13; 14А; 15/2; 15/40; 15/4А; 17; 18; 20/1; 21; 27; 3; 4; 5; 5/1А; 5А/17; 6; 9

Київська: :0145; :0175; 11; 12; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 34; 37; 48; 5

Малинова: 11; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 35; 7; 8

Медова: :0082; 1; 3; 7; 9

Миру: 12; 20; 22; 28; 28А; 2А; 5; 9; Б/Н; ТП-951/Л-3 оп.12

Молодіжна: :0008; :0058; :0060; :0061; :0062; 14; 2; 3; 4; 5; 9

Новонарізна: 0201; 1; 15; 30; 8В

Новопрорізна: 1; 14; 5; 6; 7; 9А

Новоселів: 16; 17; 2; 20; 26; 30; 35; 38; 40; 9

П. Зубаня: 10; 13; 15; 17; 19; 1А; 2; 23; 3; 5; 8

Паркова: :0093; 32; 34; 37; 44

Персикова: 1; 14; 16; 17; 2; 20; 21; 22; 24; 26; 29; 30; 33; 35; 4; 5

Полунична: 1; 13; 14; 17; 18; 2; 21; 22; 23; 30; 32; 36; 39; 4; 5; 8; 9

Польова: 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19А; 1А; 2; 2А; 2Б; 4; 5; 6; 7; 9

Райдужна: 13; 15; 3

Садова: 10; 105; 106; 11; 110; 111; 112; 114; 12; 122; 129; 13; 131; 133; 14; 143; 145; 149; 15; 152; 155; 158; 159; 15А; 16; 168; 169; 17; 173; 174; 175; 18; 182; 184; 186; 19; 194; 2; 201; 209; 21; 210; 211; 212; 214; 217; 218; 22; 224; 300; 305; 316; 323; 338; 35; 37; 39; 4; 40; 42; 46; 6; 69; 7; 71; 79; 88; 9; 95; 97

Смарагдова: 13; 15; 19; 21; 25; 27; 28; 29; 3; 32; 32А; 36; 40; 43; 7; 9

Смородинова: 13; 15; 17; 2; 21; 23; 25/ТП-1585; 27/ТП-1585; 29; 31; 4; 5; 6; 6А; 9

Соборна: 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 16А; 17; 18; 19; 19Б; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 30А; 31; 32; 32А; 33; 33А; 34; 35; 36; 36А; 37; 39; 4; 41; 43; 45; 47; 49; 5; 51; 51Б; 53; 55; 57; 59; 5А; 6; 61; 63; 65; 65А; 67; 69А; 7; 71; 73; 75; 77; 79; 9

Солідарності: 11; 2; 7

Сонячна: 1; 1/1; 10; 11; 12; 12А; 14; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 24; 24-А; 26; 28; 3; 34; 40; 42; 44; 5; 6; 7; 8

Соснова: 14; 16; 18; 26; 6

Столична: 0070; 13; 20; 25; 27; 3; 35; 37; 39; 5

Українська: 1; 10; 11; 12; 13; 15А; 16А; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Центральна: 11; 17; 20; 22; 36; 39; 42; 44; 5; 50

Шевченка: 1; 1/1; 10; 11А; 12; 13; 14; 15; 16А; 17; 18; 19; 19А; 2; 20; 21; 23; 23А; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 3А; 4; 40; 40А; 41; 42; 43; 44; 5; 6; 7; 8; 9; 9А; 9Б; 9В; 9Г

Шкільна: 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18А; 18-В; 18-Г; 19; 19А; 2; 20; 21; 22; 24; 26; 26А; 28; 3; 30; 32; 34; 35; 36; 40; 42; 45; 46; 5/1; 5/12; 5/13; 5/14; 5/15; 5/16; 5/17; 5/18; 5/20; 5/21; 5/3; 5/4; 5/5; 5/7; 52; 6; 7; 8; 8/9; 8А; 8Б; 8Г; 9; 9/11; 9/19; 9/6; 9/8; 9/9; АМБУЛ.

Щаслива: 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 16А; 17; 18; 19; 2; 20; 3; 4; 5; 6; 6А; 7; 7А; 7-Б; 8; 9; 9А

Яблунева: 1; 12; 16; 18; 22; 24; 28; 42; 8

Ягідна: 10/кв.1; 10/кв.2; 10/кв.3; 10/кв.4; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 2; 21; 22; 23; 25; 25/Лісовий; 27; 3; 30; 31; 37; 39; 5

пров. Райдужний: 1; 10; 17; 18; 19; 2; 2А; 2-Б; 3; 3А; 4; 4А; 5; 6; 7; 8; 9; 9А; ПРОВ.4-Б.

Джерело: Гірська сільська рада

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