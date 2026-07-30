Подорожчання проїзду в Київській області торкнулося Білої Церкви, де з 29 липня набули чинності нові тарифи на користування міським транспортом, повідомляє видання Politeka.net.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради.

Після перегляду вартості одна поїздка в автобусах загального користування коштуватиме 25 гривень. Для пасажирів тролейбусів встановили інший тариф — 12 гривень.

Перед ухваленням рішення питання обговорювали за участю депутатів, представників громадських організацій та жителів громади. За підсумками консультацій рекомендували затвердити саме такий рівень оплати.

Під час засідання представники міської влади наголосили, що перевізники неодноразово повідомляли про складну фінансову ситуацію. Саме це стало одним із ключових аргументів на користь перегляду чинних розцінок.

Подорожчання проїзду в Київській області пояснюють необхідністю підтримати стабільну роботу громадського транспорту. Члени виконкому зазначили, що відкладати запровадження нових тарифів недоцільно, тому вони почали діяти вже наступного дня після ухвалення рішення.

Під час голосування всі присутні підтримали відповідний проєкт одноголосно. Очікується, що оновлена вартість допоможе перевізникам забезпечувати безперебійну роботу маршрутів та виконувати необхідні перевезення.

Мешканцям громади рекомендують врахувати зміни під час планування щоденних поїздок, оскільки нові тарифи вже застосовуються на всіх міських автобусних і тролейбусних маршрутах.

Жителям варто стежити за офіційними повідомленнями щодо можливих змін у роботі громадського транспорту.

Джерело: Еспресо

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