Подорожание проезда в Киевской области затронуло Белую Церковь, где с 29 июля вступили в силу новые тарифы на пользование городским транспортом, сообщает издание Politeka.net.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета.

После просмотра стоимости одна поездка в автобусах общего пользования будет стоить 25 гривен. Для пассажиров троллейбусов установили другой тариф – 12 гривен.

Перед принятием решения вопрос обсуждали с участием депутатов, представителей общественных организаций и жителей общины. По итогам консультаций рекомендовали утвердить именно такой уровень оплаты.

В ходе заседания представители городских властей отметили, что перевозчики неоднократно сообщали о сложной финансовой ситуации. Именно это явилось одним из ключевых аргументов в пользу пересмотра действующих расценок.

Подорожание проезда в Киевской области объясняют необходимостью поддержать стабильную работу общественного транспорта. Члены исполкома отметили, что откладывать введение новых тарифов нецелесообразно, поэтому они начали действовать на следующий день после принятия решения.

Во время голосования все собравшиеся поддержали соответствующий проект единогласно. Ожидается, что обновленная стоимость поможет перевозчикам обеспечивать бесперебойную работу маршрутов и выполнять необходимые перевозки.

Жителям общества рекомендуют учесть изменения при планировании ежедневных поездок, поскольку новые тарифы уже применяются на всех городских автобусных и троллейбусных маршрутах.

Жителям следует следить за официальными сообщениями о возможных изменениях в работе общественного транспорта.

Источник: Эспрессо

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