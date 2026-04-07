Подорожание проезда в Киевской области набирает обороты: стоимость поездок из пригорода в столицу выросла сразу в нескольких направлениях, сообщает Politeka.

Наиболее заметные изменения зафиксировали на маршруте Ирпень – Киев, где цена достигла 80 гривен.

По информации перевозчиков, новые тарифы уже действуют в маршрутном такси. В частности, поездка между Киевом и Ирпенем стоит 80 гривен, в Романовку — 60, а передвижение по городу оценивают в 20 гривен.

Жители пригорода активно обсуждают ситуацию. Основная критика касается не только стоимости, но и отсутствия альтернативы. Люди отмечают, что коммунальные маршруты в столицу так и не запустили, поэтому частные компании фактически остаются единственным вариантом для ежедневных поездок.

Сходные изменения наблюдаются и в других населенных пунктах региона. Например, из Бучи или Гостомеля дорога стоит около 95 гривен, из Боярки — до 100, а из более отдаленных локаций цены достигают 130–185 гривен.

Перевозчики объясняют повышение тарифов ростом расходов на горючее, ремонт транспорта и обслуживания. В то же время пассажиры отмечают: уровень комфорта остается без изменений, что вызывает дополнительное недовольство.

В качестве альтернативы жители могут пользоваться пригородными поездами. Электрички курсируют по разным направлениям в Киев, в частности со станций Малин, Коростень и Нежин, а также в Святошино и Борщаговку.

Таким образом, подорожание проезда в Киевской области формирует дополнительную финансовую нагрузку для тысяч людей, ежедневно ездящих в столицу, тогда как вопрос развития доступного общественного сообщения остается открытым.

