Графіки відключення світла триватимуть за десятками адрес у Київській області, що були заплановані на 31 липня.

Графіки відключення світла в Київській області на 31 липня вводять через планові та профілактичні роботи, повідомляє видання Politeka.net.

Для підвищення надійності електропостачання та попередження аварій у мережах, ДТЕК «Київські регіональні електромережі» проводитиме профілактичні роботи. У зв’язку з цим заплановано графіки відключення світла в Київській області на 31 липня.

За інформацією ДТЕК «Київські регіональні електромережі», 31 липня з 08:00 до 20:00 планові роботи проводитимуться у селі Іванковичі. На період ремонту без електроенергії тимчасово залишаться окремі будинки за такими адресами:

Володимирська, 16, 17, 18, 20, 22А, 23, 24, 24А, 24Б, 24Г, 25, 26

Котова, 17А, 21, 22-А, 24-Д

Ранкова, 3, 5, Б/Н, БН

Щаслива, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11

Мисливський пров., 1, 2, 5, 5А, 6, 7, 7/1, 8, 8/2, 10, 11, 12, 14, 16, 18

Підгірний пров., 1, 2, 3, 4, 5

Шкільний пров., 3, 4, 5

Щасливий пров., 6, 6А

Того ж дня, з 09:00 до 17:00, планові відключення електроенергії відбудуться і в селі Любимівка. Через проведення технічних робіт без світла тимчасово залишаться окремі споживачі за такими адресами:

1-го Травня, ділянки :0005, :0018

Будівельна, 1А, 1/15, 2, 2/1, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 14А, 17, 18, 20, 21, 21Б, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 34А, 35, 37, 39, 41, 42, 42/1, 44, 44-А, 45, ділянка :5019

Заозерна, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 45

Київська, 1, 1/1, 1А, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 20–33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48

Миру, 2, 3, 6, 7, 10–18, 20–36, 38, 40–53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69

Незалежності, 2

Польова, 3, 5, 7, 9, 10–19, 21, 23, 25, 27,

Промислова, 20

Сонячна, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Шевченка, 1, 1А, 2, 3, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23.

Джерело: Феодосіївська сільська рада

Джерело: Дмитрівська сільська рада

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