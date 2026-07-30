Графики отключения света продлятся по десяткам адресов в Киевской области, которые были запланированы на 31 июля.

Графики отключения света в Киевской области на 31 июля вводятся из-за плановых и профилактических работ, сообщает издание Politeka.net.

Для повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в сетях ДТЭК «Киевские региональные электросети» будет проводить профилактические работы. В этой связи запланированы графики отключения света в Киевской области на 31 июля.

По информации ДТЭК «Киевские региональные электросети», 31 июля с 08:00 до 20:00 плановые работы будут проводиться в селе Иванковычи. На период ремонта без электроэнергии временно останутся отдельные дома по следующим адресам:

Володымырська, 16, 17, 18, 20, 22А, 23, 24, 24А, 24Б, 24Г, 25, 26

Котова, 17А, 21, 22-А, 24-Д

Ранкова, 3, 5, Б/Н, БН

Щаслыва, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11

Мыслывськый пров., 1, 2, 5, 5А, 6, 7, 7/1, 8, 8/2, 10, 11, 12, 14, 16, 18

Пидгирный пров., 1, 2, 3, 4, 5

Шкильный пров., 3, 4, 5

Щаслывый пров., 6, 6А

В тот же день с 09:00 до 17:00 плановые отключения электроэнергии состоятся и в селе Любимовка. Из-за проведения технических работ без света временно останутся отдельные потребители по следующим адресам:

1-го Травня :0005, :0018

Будивельна, 1А, 1/15, 2, 2/1, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 14А, 17, 18, 20, 21, 21Б, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 34А, 35, 37, 39, 41, 42, 42/1, 44, 44-А, 45, ділянка :5019

Заозерна, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 45

Кыивська, 1, 1/1, 1А, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 20–33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48

Мыру, 2, 3, 6, 7, 10–18, 20–36, 38, 40–53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69

Незалежности, 2

Польова, 3, 5, 7, 9, 10–19, 21, 23, 25, 27,

Промыслова, 20

Сонячна, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Шевченка, 1, 1А, 2, 3, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23.

Источник: Феодосіївська сільська рада

Источник: Дмитрівська сільська рада

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