Подорожчання проїзду в Київській області вже набуло чинності у Білій Церкві, де виконавчий комітет затвердив нові тарифи для міського транспорту, пише видання Politeka.net.

Відтепер пасажирам доведеться платити 25 гривень за поїздку автобусом, тоді як користування тролейбусом коштуватиме 12 гривень.

Рішення ухвалили після обговорення за участю депутатського корпусу, представників громадськості та місцевих жителів. За результатами консультацій влада підтримала запропоновані розцінки, зазначивши, що вони відповідають нинішнім економічним умовам.

У міськраді пояснили, що перевізники тривалий час звертали увагу на зростання витрат. Насамперед ідеться про пальне, технічне обслуговування транспорту, ремонт рухомого складу та інші обов'язкові видатки, без яких стабільне функціонування маршрутів стає складним.

Подорожчання проїзду в Київській області пояснюють прагненням забезпечити безперебійну роботу громадського сполучення. Посадовці також наголосили, що подальше відтермінування перегляду вартості могло негативно позначитися на якості перевезень і регулярності рейсів.

Під час засідання члени виконкому одностайно підтримали відповідний проєкт. Нові тарифи почали діяти вже наступного дня після ухвалення рішення.

Мешканцям Білої Церкви рекомендують враховувати оновлені розцінки під час планування щоденних маршрутів. Також у громаді радять стежити за офіційними повідомленнями місцевої влади, де публікуватимуть актуальну інформацію щодо роботи транспортної системи та можливих подальших змін.

Джерело: Еспресо

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