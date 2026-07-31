Подорожание проезда в Киевской области уже вступило в силу в Белой Церкви, где исполнительный комитет утвердил новые тарифы для городского транспорта, пишет издание Politeka.net.

Теперь пассажирам придется платить 25 гривен за поездку автобусом, тогда как пользование троллейбусом будет стоить 12 гривен.

Решение было принято после обсуждения с участием депутатского корпуса, представителей общественности и местных жителей. По результатам консультаций власти поддержали предложенные расценки, отметив, что они отвечают нынешним экономическим условиям.

В горсовете объяснили, что перевозчики долго обращали внимание на рост расходов. В первую очередь речь идет о горючем, техническом обслуживании транспорта, ремонте подвижного состава и других обязательных расходах, без которых стабильное функционирование маршрутов становится сложным.

Удорожание проезда в Киевской области объясняют стремлением обеспечить бесперебойную работу общественного сообщения. Чиновники также подчеркнули, что дальнейшая отсрочка пересмотра стоимости могла отрицательно сказаться на качестве перевозок и регулярности рейсов.

В ходе заседания члены исполкома единогласно поддержали соответствующий проект. Новые тарифы начали действовать на следующий день после принятия решения.

Жители Белой Церкви рекомендуют учитывать обновленные расценки при планировании ежедневных маршрутов. Также в обществе советуют следить за официальными сообщениями местных властей, где будут публиковать актуальную информацию о работе транспортной системы и возможных дальнейших изменений.

Источник: Эспрессо

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