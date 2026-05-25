Новий графік руху транспорту в Києві почав діяти через ремонт трамвайної лінії на вулиці Кирилівській, повідомляє Politeka.

Тимчасові обмеження для пасажирів триватимуть із 25 до 29 травня. У цей період міська інфраструктура працюватиме у зміненому режимі щодня з 10:00 до 17:00.

Як проінформували на офіційному сайті міської ради, комунальні служби планують провести оновлення рейок, що вплине на роботу популярних трамвайних маршрутів під номерами 11, 12, 16 та 19.

На час проведення технічних робіт рух цих пасажирських складів організують за значно скороченими схемами. Трамвай №11 буде їздити від вулиці Йорданської лише до вулиці Семена Скляренка.

Новий графік руху транспорту в Києві діятиме й для інших рейсів. №12 курсуватиме від Пущі-Водиці до вулиці Семена Скляренка, а трамвай №16 прямуватиме від станції метро Героїв Дніпра до тієї ж вулиці Семена Скляренка.

№19 буде перевозити киян та гостей столиці від Контрактової площі лише до зупинки Стадіон Спартак. Для зручності пасажирів та компенсації незручностей міська влада організує альтернативне сполучення.

Між Контрактовою площею та площею Тараса Шевченка запустять тимчасовий автобусний маршрут №19Т.

Автобуси у напрямку площі Тараса Шевченка будуть курсувати через вулицю Спаську, вулицю Межигірську, вулицю Щекавицьку, вулицю Костянтинівську, вулицю Оленівську, вулицю Кирилівську, вулицю Сирецьку, вулицю Семена Скляренка, вулицю Автозаводську та вулицю Полярну.

У зворотному напрямку цей дублюючий громадський транспорт рухатиметься через вулицю Полярну, вулицю Автозаводську, вулицю Семена Скляренка, вулицю Сирецьку, вулицю Кирилівську, вулицю Щекавицьку, вулицю Костянтинівську та вулицю Спаську до кінцевої зупинки на Контрактовій площі.

Після завершення ремонту колій новий графік руху транспорту в Києві скасують, а всі зазначені трамваї повернуться до звичного розкладу.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів в Київській області: як ускладнилася ситуація.

Також Politeka повідомляла, Де платять до 40 тисяч гривень: робота для пенсіонерів у Києві.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області: які умови отримання.