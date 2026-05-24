Мешканців Київської області попереджають про нові локальні графіки відключення світла на понеділок, 25 травня 2026 року.

Фахівці ДТЕК у звʼязку з плановими роботами в електромережах застосовуватимуть спеціальні графіки відключення світла в Київській області 25 травня 2026 року, повідомляє писала.

Зокрема графіки відключення світла в Київській області 25 травня застосовуватимуть у межах Боярської міської територіальної громади. Орієнтовно з 8:00 до 20:00 без електроенергії частково залишаться мешканці міста Боярка, а саме деякі будинки по вулицях Високовольтна, Злагоди, Андрія Котовенка, Левицького, Магістральна, Мазепи, Пастернака, Шкільна, Лінія 38, Лінія 39, Лінія 40.

У селі Тарасівка знеструмлення відбуватимуться з 8:30 до 20:00 по вулицях Квітнева та Миру. Про це повідомляють на офіційному сайті Боярської міської ради.

Також графіки відключення світла в понеділок, 25 травня 2026 року, застосовуватимуть у межах Обухівської міської територіальної громади, пише Politeka. Там обмеження електропостачання діятимуть приблизно з 8:00 до 20:00 у таких населених пунктах:

Обухів (за адресами вул. Каштанова, 11; Богдана Хмельницького, 8; Виноградна, 9; Волошкова, 25; Київська, 119-а/4, 180; мікр. Яблуневий, 25; ж/м Полянський, 242/1; пров. Заводський, 3);

Матяшівка (Польова, 1);

Мала Вільшанка (Садова, 26);

Перегонівка (Хуторна, 33).

