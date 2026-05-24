Жители Киевской области предупреждают о новых локальных графиках отключения света на понедельник, 25 мая 2026 года.

Специалисты ДТЭК в связи с плановыми работами в электросетях будут применять специальные графики отключения света в Киевской области 25 мая 2026 года, сообщает писала.

В частности, графики отключения света в Киевской области 25 мая будут применяться в пределах Боярской городской территориальной общины. Ориентировочно с 8:00 до 20:00 без электроэнергии частично останутся жители Боярки, а именно некоторые дома по улицам Высоковольтная, Согласия, Андрея Котовенко, Левицкого, Магистральная, Мазепы, Пастернака, Школьная, Линия 38, Линия 39, Линия 39.

В селе Тарасовка будут происходить обесточения с 8:30 до 20:00 по улицам Квитневая и Мира. Об этом сообщают на официальном сайте Боярского городского совета.

Также графики отключения света в понедельник, 25 мая 2026 года, будут применяться в пределах Обуховского городского территориального общества, пишет Politeka. Там ограничения электроснабжения будут действовать примерно с 8:00 до 20:00 в следующих населенных пунктах:

Обухов (по адресам ул. Каштановая, 11; Богдана Хмельницкого, 8; Виноградная, 9; Волошковая, 25; Киевская, 119-а/4, 180; микр. Яблоневый, 25; ж/м Полянский, 242/1; пер. Заводской, 3);

Матяшевка (Полевая, 1);

Малая Ольшанка (Садовая, 26);

Перегоновка (Хуторная, 33).

