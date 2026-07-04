Многие компании предлагают работу для пенсионеров и предлагают приятные бонусы.

В Киеве работодатели все чаще открывают вакансии и предлагают работу для людей пенсионного возраста, сообщает издание Politeka.net.

На популярных сайтах по поиску работы доступны десятки предложений, не требующих специального образования или многолетнего опыта. Многие компании предлагают гибкий график, частичную занятость или сменную работу, что позволяет пенсионерам совмещать работу с личными делами.



Предлагается работа на должность юрисконсульта в отдел первичного приема, оплачиваемую зарплатой в размере 50 000 гривен. Готовы взять пенсионера или студента.

Предлагается кандидатам:

Удобное расположение, офис напротив ст. г. Васильковская, ст.м. Контрактовая Площадь и ст.м.Бориспольская

Своевременная, регулярная и прозрачная система заработной платы.

Обучение, повышение квалификации и знаний, повышение коммуникативных навыков

Мотивация в виде бонусов, ограничений по бонусам нет!

Удобный график работы с 9:30-18:00

Обязанности в должности:

Прием клиентов на консультации в офисе

Дистанционная работа с клиентом

Анализ проблемы, ознакомление с материалами дела, определение путей решения

Подписание договора на предоставление юридических услуг

Также работа для пенсионеров в Киеве найдется на должность уборщицы, оплачиваемой зарплатой от 12 500 до 27 000 гривен. Рассматриваются также кандидаты без опыта работы.

Требования к кандидату:

Опыт работы уборщицей будет преимуществом, но не является обязательным

Внимательность к деталям и желание работать;

Порядочность, аккуратность;

Пунктуальность и ответственность;

Качественная уборка объекта

Работодатель обещает кандидатам:

Оформление трудовых отношений по КЗоТу Украины;

График работы: пн-пт смена 8 или 4 часа (гибкий старт по договоренности с руководителем);

Оплачиваемый отпуск 24 календарных дня в год, дополнительно предоставляется один день отпуска на Ваш день рождения;

премии по результату работы;

Оплата больничных, с подтвержденным больничным письмом;

Возможность карьерного роста;

Медицинское страхование, которое вступает в силу после прохождения испытательного срока;

При наличии актуальных военно-учетных документов возможно бронирование.

Источник: WORK.ua

Источник: WORK.ua

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