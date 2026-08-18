Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал Кабинет министров пересмотреть постановление №332 и увеличить выплаты внутренне перемещенным лицам как минимум на 34%. Изменения могут вступить в силу уже с 1 сентября 2026 года.

Прогноз погоды на Харьковщине обещает жаркую неделю, но для внутренне перемещенных лиц региона появились не менее горячие новости — омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал правительство увеличить выплаты ВПЛ как минимум на 34% уже с сентября.

Как сообщает «Думка» со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, соответствующие предложения об изменениях в постановление Кабинета министров №332 Лубинец направил правительству еще 17 июня. Теперь омбудсмен призывает принять решение до 1 сентября 2026 года.

На сегодня размер помощи на проживание для ВПЛ остается неизменным с марта 2022 года. Большинство переселенцев получают 2 тысячи гривен в месяц, а дети и люди с инвалидностью — 3 тысячи гривен. За это время, по подсчетам омбудсмена, прожиточный минимум вырос примерно на 34%, тогда как выплаты ни разу не пересматривались.

Какие изменения предлагает Лубинец

Главное требование омбудсмена — увеличить ежемесячную помощь для ВПЛ как минимум на 34%. В денежном эквиваленте это означает, что стандартная выплата может вырасти с 2 000 до примерно 2 680 гривен, а для детей и людей с инвалидностью — с 3 000 до около 4 020 гривен. Кроме того, Лубинец настаивает на автоматическом пересмотре размера выплат в будущем — в соответствии с изменением прожиточного минимума.

Еще один важный вопрос в предложениях Лубинца — дети-переселенцы, которые учатся онлайн. После изменений в правилах, вступивших в силу в 2026 году, право на выплаты для детей в ряде случаев зависит от формы обучения. Омбудсмен опасается, что с 1 сентября часть детей-ВПЛ может остаться без помощи только из-за того, что они продолжают дистанционно учиться в своей школе.

Особенно это касается детей, чьи школы были релоцированы с оккупированных территорий или районов боевых действий. Для Харьковщины этот вопрос чрезвычайно актуален — значительная часть учебных заведений области работает в дистанционном формате из-за ситуации с безопасностью. Лубинец требует сохранить за такими детьми выплаты независимо от формы обучения и места расположения школы.

Еще одно предложение касается молодых переселенцев в возрасте от 18 до 23 лет, получающих образование по дневной или дуальной форме. Омбудсмен предлагает гарантировать им непрерывную помощь на весь период обучения.

Что означают эти изменения для переселенцев из Харьковщины

Для Харьковской области, где продолжается эвакуация населения из опасных районов, вопрос выплат ВПЛ стоит особенно остро. Область остается одним из регионов с наибольшим количеством внутренне перемещенных лиц. Если правительство примет предложенные изменения до 1 сентября, переселенцы из Харьковщины смогут получить увеличенные выплаты уже в сентябре 2026 года.

Напомним, что для получения помощи на проживание ВПЛ должны быть зарегистрированы как внутренне перемещенные лица и подать заявление в органы социальной защиты населения или через приложение «Дія». Выплаты назначаются на каждого члена семьи отдельно.

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