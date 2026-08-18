Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав Кабінет міністрів переглянути постанову №332 і збільшити виплати внутрішньо переміщеним особам щонайменше на 34%. Зміни можуть набути чинності вже з 1 вересня 2026 року.

Прогноз погоди на Харківщині обіцяє спекотний тиждень, але для внутрішньо переміщених осіб регіону з'явилися не менш гарячі новини — омбудсмен Дмитро Лубінець закликав уряд збільшити виплати ВПО щонайменше на 34% вже з вересня.

Як повідомляє «Думка» з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, відповідні пропозиції щодо змін до постанови Кабінету міністрів №332 Лубінець направив уряду ще 17 червня. Тепер омбудсмен закликає ухвалити рішення до 1 вересня 2026 року.

На сьогодні розмір допомоги на проживання для ВПО залишається незмінним із березня 2022 року. Більшість переселенців отримують 2 тисячі гривень на місяць, а діти та люди з інвалідністю — 3 тисячі гривень. За цей час, за підрахунками омбудсмана, прожитковий мінімум зріс приблизно на 34%, тоді як виплати жодного разу не переглядалися.

Які зміни пропонує Лубінець

Головна вимога омбудсмана — збільшити щомісячну допомогу для ВПО щонайменше на 34%. У грошовому еквіваленті це означає, що стандартна виплата може зрости з 2 000 до приблизно 2 680 гривень, а для дітей та людей з інвалідністю — з 3 000 до близько 4 020 гривень. Крім того, Лубінець наполягає на автоматичному перегляді розміру виплат у майбутньому — відповідно до зміни прожиткового мінімуму.

Ще одне важливе питання у пропозиціях Лубінця — діти-переселенці, які навчаються онлайн. Після змін до правил, що набули чинності у 2026 році, право на виплати для дітей у низці випадків залежить від форми навчання. Омбудсман побоюється, що з 1 вересня частина дітей-ВПО може залишитися без допомоги лише через те, що вони продовжують дистанційно навчатися у своїй школі.

Особливо це стосується дітей, чиї школи були релоковані з окупованих територій або районів бойових дій. Для Харківщини це питання надзвичайно актуальне — значна частина навчальних закладів області працює в дистанційному форматі через безпекову ситуацію. Лубінець вимагає зберегти за такими дітьми виплати незалежно від форми навчання та місця розташування школи.

Ще одна пропозиція стосується молодих переселенців віком від 18 до 23 років, які здобувають освіту за денною або дуальною формою. Омбудсман пропонує гарантувати їм безперервну допомогу на весь період навчання.

Що означають ці зміни для переселенців із Харківщини

Для Харківської області, де триває евакуація населення з небезпечних районів, питання виплат ВПО стоїть особливо гостро. Область залишається одним із регіонів із найбільшою кількістю внутрішньо переміщених осіб. Якщо уряд ухвалить запропоновані зміни до 1 вересня, переселенці з Харківщини зможуть отримати збільшені виплати вже у вересні 2026 року.

Нагадаємо, що для отримання допомоги на проживання ВПО мають бути зареєстровані як внутрішньо переміщені особи та подати заяву до органів соціального захисту населення або через застосунок «Дія». Виплати призначаються на кожного члена сім'ї окремо.

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