18 августа часть Полтавы осталась без водоснабжения из-за аварии на водопроводной сети. Коммунальщики опубликовали список адресов, которые временно отключены от воды.

Аварийные отключения воды в Полтаве продолжаются второй день подряд — 18 августа из-за новой аварии на водопроводной сети без водоснабжения остались жители еще шести улиц областного центра.

Об этом сообщили на официальной странице коммунального предприятия «Полтававодоканал». По информации коммунальщиков, причиной отключения стала авария на водопроводной сети, требующая срочного ремонта.

Какие улицы остались без воды

По состоянию на утро 18 августа водоснабжение прекратили по следующим адресам:

ул. Новый Базар, 2-36;

ул. Новый Базар — от Героев-чернобыльцев до Шевченко;

ул. Героев-чернобыльцев — от начала до перекрестка с ул. Раисы Кириченко;

ул. Николая Дмитриева, 1а (кардиоцентр);

ул. Антона Цедика;

ул. Европейская — от ул. Шевченко до ул. Остапа Вишни.

Среди объектов, оставшихся без водоснабжения, — Полтавский кардиологический центр на улице Николая Дмитриева. Медицинское учреждение временно работает в условиях отсутствия централизованного водоснабжения.

Что делать жителям

«Полтававодоканал» пока не сообщил точного времени завершения ремонтных работ. Обычно ликвидация подобных аварий на водопроводных сетях длится от нескольких часов до суток — в зависимости от сложности повреждения.

Жителям указанных улиц рекомендуют сделать необходимый запас воды. В случае возникновения дополнительных вопросов можно обращаться в диспетчерскую службу «Полтававодоканала» по телефону, указанному на официальном сайте предприятия.

Ранее Politeka сообщала, где в Полтавской области вводят графики отключения света на 18 августа.