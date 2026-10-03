Изъятие авто из-за подозрения в поддельном VIN-коде стало более частым явлением: только в Киеве за девять месяцев 2026 года зарегистрировали 153 уголовных производства. Юристы объяснили, что делать водителю и как вернуть машину со спецплощадки.

Покупка авто в Украине стала еще более ответственным делом: полиция все чаще изымает автомобили, если возникает подозрение во вмешательстве в идентификационный номер. Само по себе подозрение в перебитом VIN-коде еще не означает, что факт подделки окончательно установлен.

В последние месяцы случаи изъятия авто из-за подозрения в перебитом VIN-коде участились в Киеве, Днепре, Одессе и других городах. По данным Главного управления Нацполиции в Киеве, в 2025 году в столице зарегистрировали 105 уголовных производств по статье 290 Уголовного кодекса Украины, а за январь–сентябрь 2026 года — уже 153, то есть на 48 больше, чем за весь предыдущий год.

Один из недавних случаев описала жительница Днепра Яна Лишина: 5 сентября ее автомобиль остановили патрульные и заявили о подозрении в перебитом VIN-коде. Машину изъяли, однако суд отклонил ходатайство об аресте, и владелица вернула авто за 11 дней.

Основанием для изъятия становятся сообщения патрульной полиции, после чего транспортное средство помещают на спецплощадку. Решающее значение имеет вывод судебной транспортно-трасологической экспертизы: именно эксперт подтверждает или опровергает факт уничтожения, подделки или замены номеров узлов и агрегатов.

Что делать, если полиция изымает автомобиль

Адвокат Игорь Ясько советует прежде всего получить и сохранить все документы, составленные правоохранителями: протокол осмотра и протокол изъятия. «Не может быть просто так: поехали и отдайте автомобиль», — подчеркнул юрист. Эти бумаги определят процессуальный статус машины — временно изъятое имущество или вещественное доказательство.

Если следователь попросит суд наложить арест, владельцу стоит добиваться передачи авто на ответственное хранение. Также юрист советует заказать собственную независимую экспертизу VIN-кода, которая объективно подтвердит или опровергнет изменения номера.

Если экспертиза подтвердит перебитый VIN-код, а покупатель при приобретении об этом не знал, он вправе подать иск к продавцу с требованием вернуть деньги и добиваться признания себя потерпевшим. Если же появится предыдущий законный владелец украденной машины, он может претендовать на ее возврат.

Перед покупкой подержанного авто Главный сервисный центр МВС советует настаивать на экспертном исследовании, а часть данных можно проверить онлайн через Электронный кабинет водителя. Четких сроков возврата машины нет: все зависит от экспертизы и активности владельца.

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