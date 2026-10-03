Вилучення авто через підозру в підробленому VIN-коді стало частішим явищем: лише у Києві за дев'ять місяців 2026 року зареєстрували 153 кримінальні провадження. Юристи пояснили, що робити водієві та як повернути машину зі спецмайданчика.

Купівля авто в Україні стала ще відповідальнішою справою: поліція дедалі частіше вилучає автомобілі, якщо виникає підозра у втручанні в ідентифікаційний номер. Сама по собі підозра в перебитому VIN-коді ще не означає, що факт підробки остаточно встановлено.

В останні місяці випадки вилучення авто через підозру в перебитому VIN-коді почастішали в Києві, Дніпрі, Одесі та інших містах. За даними Головного управління Нацполіції у Києві, у 2025 році в столиці зареєстрували 105 кримінальних проваджень за статтею 290 Кримінального кодексу України, а за січень–вересень 2026 року — вже 153, тобто на 48 більше, ніж за весь попередній рік.

Один зі свіжих випадків описала мешканка Дніпра Яна Лішина: 5 вересня її автомобіль зупинили патрульні та заявили про підозру в перебитому VIN-коді. Машину вилучили, однак суд відхилив клопотання про арешт, і власниця повернула авто за 11 днів.

Підставою для вилучення стають повідомлення патрульної поліції, після чого транспортний засіб поміщають на спецмайданчик. Вирішальне значення має висновок судової транспортно-трасологічної експертизи: саме експерт підтверджує або спростовує факт знищення, підробки чи заміни номерів вузлів і агрегатів.

Що робити, якщо поліція вилучає автомобіль

Адвокат Ігор Ясько радить насамперед отримати та зберегти всі документи, складені правоохоронцями: протокол огляду та протокол вилучення. «Не може бути просто так: поїхали і віддайте автомобіль», — наголосив юрист. Ці папери визначатимуть процесуальний статус машини — тимчасово вилучене майно чи речовий доказ.

Якщо слідчий проситиме суд накласти арешт, власнику варто домагатися передачі авто на відповідальне зберігання. Також юрист радить замовити власну незалежну експертизу VIN-коду, яка об'єктивно підтвердить або спростує зміни номера.

Якщо експертиза підтвердить перебитий VIN-код, а покупець під час придбання про це не знав, він має право подати позов до продавця з вимогою повернути гроші та вимагати визнання себе потерпілим. Якщо ж з'явиться попередній законний власник викраденої машини, він може претендувати на її повернення.

Перед купівлею вживаного авто Головний сервісний центр МВС радить наполягати на експертному дослідженні, а частину даних можна перевірити онлайн через Електронний кабінет водія. Чітких строків повернення машини немає: усе залежить від експертизи та активності власника.

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