Как сохранить тепло в доме, когда отопление еще не включили, а в жилье уже прохладно утром и вечером? Помогут несколько простых решений, не требующих больших затрат.

Начало отопительного сезона 2026 уже приближается, но пока батареи еще холодные, в квартирах и частных домах становится ощутимо прохладно, особенно утром и вечером. Сохранить больше тепла в жилье помогают несколько простых решений, не требующих больших затрат, — о них рассказывает издание Zaxid.net со ссылкой на Better Homes and Gardens.

Больше всего тепла из дома уходит именно через окна, поэтому их следует защитить в первую очередь. Как сохранить тепло в доме без сложной переделки? Для этого подойдет обычная полиэтиленовая или термоусадочная пленка: материал вырезают по размеру окна, клейкую ленту закрепляют по периметру рамы, а пленку фиксируют на ленте и прогревают феном, чтобы она расправилась и плотно натянулась.

Еще один бюджетный вариант — пузырчатая пленка, лучше всего со средними или крупными пузырьками. Стекло нужно измерить, вырезать кусок нужного размера, слегка смочить поверхность водой из пульверизатора и приложить материал пузырьками к стеклу, хорошо прижав.

Однако одного утепления стекла может быть недостаточно, если сквозь щели в раме проходит воздух. Перед холодами стоит проверить состояние уплотнителей и герметика: если в местах стыка рамы есть щели, их заполняют герметиком, а нанесенный материал аккуратно разравнивают пальцем, чтобы шов получился ровным.

Помочь удержать тепло может даже солнце. В солнечную погоду днем не стоит закрывать окна шторами или жалюзи — открытое стекло будет пропускать свет, который прогреет комнату. А вечером шторы и жалюзи, наоборот, следует закрыть, чтобы дополнительный слой ткани помогал удерживать тепло внутри.

Еще один простой прием — использовать духовку. Во время приготовления пищи она нагревает кухню, поэтому выпечку можно совместить с дополнительным прогревом помещения. После завершения приготовления дверцу духовки ненадолго открывают, чтобы тепло распространилось по кухне.

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