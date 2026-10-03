Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 4 по 10 октября обещает киевлянам комфортную сухую погоду: воздух днем прогреется до +20°, а перепад температур за неделю составит всего 3°.

Неожиданную теплую погоду в регионе уже заметили синоптики … нынешняя неделя, с 4 по 10 октября, в Киевской области обещает быть на удивление спокойной и теплой для начала октября — без дождей и резких перепадов температуры.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели удержатся в пределах от +17° до +20°, а осадков в течение всего периода не прогнозируют.

В воскресенье, 4 октября, воздух днем прогреется до +17°, ночью же столбики термометров опустятся до +7°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков синоптики не ожидают.

В понедельник, 5 октября, температура днем поднимется до +18°, ночью — до +10°. Облачность останется переменчивой, с прояснениями, дождя не предвидится.

Во вторник, 6 октября, днем ожидается +18°, ночью — +10°. Небо станет малооблачным, осадков не будет.

В среду, 7 октября, воздух прогреется до наивысшей отметки недели — +20°, ночью температура удержится на уровне +10°. Облачность — малооблачно, без осадков.

В четверг, 8 октября, днем удержится та же отметка +20°, а ночью станет немного теплее — +11°. Небо будет облачным с прояснениями, дождя не прогнозируют.

В пятницу, 9 октября, дневная температура немного снизится — до +18°, зато ночная возрастет до +12°, что станет самым высоким ночным показателем за неделю. Облачность — с прояснениями, без осадков.

В субботу, 10 октября, столбики термометров снова поднимутся до +20° днем и +11° ночью. Облачность переменчивая, осадков синоптики не прогнозируют.

Таким образом, самым теплым днем недели станет среда, 7 октября, с температурой +20° — такую же отметку повторят четверг и субботу. Самым прохладным днем будет воскресенье, 4 октября, — всего +17°. Общий перепад температур за неделю составит всего 3°, а осадков в течение всего периода не ожидается.

Поскольку неделя обещает быть сухой и без резких перепадов температуры, киевлянам и жителям области стоит воспользоваться возможностью для прогулок и дел на свежем воздухе. Однако ночью температура опускается до +7...+12°, поэтому стоит иметь при себе теплую одежду, особенно людям пожилого возраста и тем, кто планирует вечерние или утренние поездки.

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