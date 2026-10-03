Як зберегти тепло в будинку, коли опалення ще не ввімкнули, а в оселі вже прохолодно вранці та ввечері? Допоможуть кілька простих рішень, які не потребують великих витрат.

Початок опалювального сезону 2026 року вже наближається, але поки батареї ще холодні, у квартирах і приватних будинках стає відчутно прохолодно, особливо зранку та ввечері. Зберегти більше тепла в оселі допомагають кілька простих рішень, які не потребують великих витрат, — про них розповідає видання Zaxid.net із посиланням на Better Homes and Gardens.

Найбільше тепла з будинку виходить саме через вікна, тож їх варто захистити насамперед. Як зберегти тепло в будинку без складної переробки? Для цього підійде звичайна поліетиленова або термоусадкова плівка: матеріал вирізають за розміром вікна, клейку стрічку закріплюють по периметру рами, а плівку фіксують на стрічці й прогрівають феном, щоб вона розправилась і щільно натягнулась.

Ще один бюджетний варіант — бульбашкова плівка, найкраще із середніми чи великими бульбашками. Скло потрібно виміряти, вирізати шматок потрібного розміру, злегка змочити поверхню водою з пульверизатора і прикласти матеріал бульбашками до скла, добре притиснувши.

Однак самого утеплення скла може бути недостатньо, якщо крізь щілини в рамі проходить повітря. Перед холодами варто перевірити стан ущільнювачів та герметика: якщо в місцях стику рами є щілини, їх заповнюють герметиком, а нанесений матеріал акуратно розрівнюють пальцем, щоб шов вийшов рівним.

Допомогти утримати тепло може навіть сонце. У сонячну погоду вдень не варто закривати вікна шторами чи жалюзі — відкрите скло пропускатиме світло, яке прогріватиме кімнату. А ввечері штори й жалюзі, навпаки, слід закрити, щоб додатковий шар тканини допомагав утримувати тепло всередині.

Ще один простий прийом — використовувати духовку. Під час приготування їжі вона нагріває кухню, тож випікання можна поєднати з додатковим прогріванням приміщення. Після завершення приготування дверцята духовки ненадовго відчиняють, щоб тепло поширилось кухнею.

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