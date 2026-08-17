Через аварію на водопровідній мережі 17 серпня без холодної води залишилися 15 вулиць у Полтавській громаді: частина Полтави та села Яр і Говтвянчик.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 18 серпня уже оприлюднені, а 17 серпня о 14:00 частина Полтави та два села громади тимчасово залишилися без холодної води. Причина — аварія на водопровідній мережі, через яку довелося припинити подачу води одразу за 15 адресами.

Про відключення повідомили у відділі оперативного реагування, передає «Полтавська хвиля». Комунальники наразі усувають пошкодження, а про точний час відновлення водопостачання в повідомленні не уточнили — жителям радять стежити за оновленнями.

Які адреси без води у Полтаві

У самій Полтаві холодну воду вимкнули за трьома адресами: вулиця Великотирнівська, 4, а також Київське шосе, 84 та Київське шосе, 92/2.

Село Яр: дев'ять вулиць і провулків

У селі Яр водопостачання припинили на дев'яти вулицях та провулках. У списку — вулиця Співоча, провулок Романтичний, вулиця Червнева, провулок Козацький, провулок Вічний, вулиця Лубенська, вулиця Кравецька, вулиця Колоритна та провулок Незабутній.

Село Говтвянчик: три вулиці

У Говтвянчику тимчасово немає води на вулицях Київській, Миру та Шевченка. Загалом через аварію без холодної води опинилися мешканці 15 адрес у трьох населених пунктах Полтавської громади.

Що робити, якщо у вас немає води

Мешканцям перелічених адрес варто закрити крани, щоб уникнути протікання після відновлення подачі, та зробити невеликий запас води для побутових потреб. Уточнити інформацію про хід робіт і час повернення води можна у відділі оперативного реагування водоканалу або через офіційні канали громади.

Водночас у Полтаві з 19 до 26 серпня цілий мікрорайон залишиться без гарячої води — там розпочинається реконструкція котельні. Тож частині містян цього тижня варто готуватися до тимчасових незручностей і з холодним, і з гарячим водопостачанням.

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