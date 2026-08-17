Из-за аварии на водопроводной сети 17 августа без холодной воды остались 15 улиц в Полтавской громаде: часть Полтавы и села Яр и Говтвянчик.

Графики отключения света в Полтавской области на 18 августа уже опубликованы, а 17 августа в 14:00 часть Полтавы и два села громады временно остались без холодной воды. Причина — авария на водопроводной сети, из-за которой пришлось прекратить подачу воды сразу по 15 адресам.

Об отключении сообщили в отделе оперативного реагирования, передает «Полтавская хвиля». Коммунальщики сейчас устраняют повреждение, а о точном времени восстановления водоснабжения в сообщении не уточнили — жителям советуют следить за обновлениями.

Какие адреса без воды в Полтаве

В самой Полтаве холодную воду отключили по трем адресам: улица Великотырновская, 4, а также Киевское шоссе, 84 и Киевское шоссе, 92/2.

Село Яр: девять улиц и переулков

В селе Яр водоснабжение прекратили на девяти улицах и переулках. В списке — улица Співоча, переулок Романтичний, улица Червнева, переулок Козацький, переулок Вічний, улица Лубенська, улица Кравецька, улица Колоритна и переулок Незабутній.

Село Говтвянчик: три улицы

В селе Говтвянчик временно нет воды на улицах Київській, Миру и Шевченка. Всего из-за аварии без холодной воды оказались жители 15 адресов в трех населенных пунктах Полтавской громады.

Что делать, если у вас нет воды

Жителям перечисленных адресов стоит закрыть краны, чтобы избежать протечки после возобновления подачи, и сделать небольшой запас воды для бытовых нужд. Уточнить информацию о ходе работ и времени возвращения воды можно в отделе оперативного реагирования водоканала или через официальные каналы громады.

В то же время в Полтаве с 19 по 26 августа целый микрорайон останется без горячей воды — там начинается реконструкция котельной. Поэтому части горожан на этой неделе стоит готовиться к временным неудобствам и с холодным, и с горячим водоснабжением.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Полтавской области на неделю с 17 по 23 августа: какие адреса надолго окажутся без электроэнергии.

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