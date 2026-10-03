Социальная помощь по уходу теперь назначается и выплачивается через Пенсионный фонд Украины. Объясняем, кто имеет на нее право и какие документы понадобятся.

Доплаты по уходу для пенсионеров — одна из тех выплат, которую теперь оформить проще. Государственную социальную помощь по уходу с 1 июля 2025 года назначает и выплачивает Пенсионный фонд Украины, а не органы соцзащиты, как раньше.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в г. Киеве. Изменение ввело постановление Кабинета Министров от 11.06.2025 №695, а сам порядок назначения выплаты определяет постановление правительства №261 от 02.04.2005.

Кто имеет право на помощь

Государственная социальная помощь по уходу рассчитана на людей, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе. Право на выплату имеют, в частности:

лица с инвалидностью вследствие войны I группы;

лица с инвалидностью II и III групп вследствие войны, которые являются одинокими и по заключению ВКК нуждаются в постоянном уходе;

лица с инвалидностью I группы, получающие пенсию по возрасту, за выслугу лет или по инвалидности;

одинокие люди, достигшие 80-летнего возраста и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе;

одинокие малообеспеченные лица, которым нужен посторонний уход.

Для части категорий действует условие о доходе: среднемесячный совокупный доход за последние шесть календарных месяцев не должен превышать прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Исключение — лица с инвалидностью I группы и дети умершего кормильца.

Как оформить помощь

Заявление можно подать в любой сервисный центр Пенсионного фонда или онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ. Ключевой документ — заключение врачебно-консультативной комиссии о потребности в постоянном постороннем уходе.

Также понадобятся паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и документы о доходах. Точный перечень зависит от категории получателя, поэтому его лучше уточнить непосредственно у специалистов Пенсионного фонда.

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