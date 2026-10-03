Доплаты по уходу для пенсионеров — одна из тех выплат, которую теперь оформить проще. Государственную социальную помощь по уходу с 1 июля 2025 года назначает и выплачивает Пенсионный фонд Украины, а не органы соцзащиты, как раньше.
Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в г. Киеве. Изменение ввело постановление Кабинета Министров от 11.06.2025 №695, а сам порядок назначения выплаты определяет постановление правительства №261 от 02.04.2005.
Кто имеет право на помощь
Государственная социальная помощь по уходу рассчитана на людей, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе. Право на выплату имеют, в частности:
- лица с инвалидностью вследствие войны I группы;
- лица с инвалидностью II и III групп вследствие войны, которые являются одинокими и по заключению ВКК нуждаются в постоянном уходе;
- лица с инвалидностью I группы, получающие пенсию по возрасту, за выслугу лет или по инвалидности;
- одинокие люди, достигшие 80-летнего возраста и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе;
- одинокие малообеспеченные лица, которым нужен посторонний уход.
Для части категорий действует условие о доходе: среднемесячный совокупный доход за последние шесть календарных месяцев не должен превышать прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Исключение — лица с инвалидностью I группы и дети умершего кормильца.
Как оформить помощь
Заявление можно подать в любой сервисный центр Пенсионного фонда или онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ. Ключевой документ — заключение врачебно-консультативной комиссии о потребности в постоянном постороннем уходе.
Также понадобятся паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и документы о доходах. Точный перечень зависит от категории получателя, поэтому его лучше уточнить непосредственно у специалистов Пенсионного фонда.
Ранее Politeka сообщала, социальная помощь в Харьковской области: в ПФУ рассказали, как оформить выплату по беременности.