Соціальна допомога на догляд тепер призначається і виплачується через Пенсійний фонд України. Пояснюємо, хто має на неї право та які документи знадобляться.

Доплати за догляд для пенсіонерів — одна з тих виплат, яку тепер простіше оформити. Державну соціальну допомогу на догляд із 1 липня 2025 року призначає та виплачує Пенсійний фонд України, а не органи соцзахисту, як раніше.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві. Зміну запровадила постанова Кабінету Міністрів від 11.06.2025 №695, а сам порядок призначення виплати визначає постанова уряду №261 від 02.04.2005.

Хто має право на допомогу

Державна соціальна допомога на догляд розрахована на людей, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду. Право на виплату мають, зокрема:

особи з інвалідністю внаслідок війни I групи;

особи з інвалідністю II та III груп внаслідок війни, які є одинокими і за висновком ЛКК потребують постійного догляду;

особи з інвалідністю I групи, які одержують пенсію за віком, за вислугу років або по інвалідності;

одинокі люди, які досягли 80-річного віку та потребують постійного стороннього догляду;

одинокі малозабезпечені особи, яким потрібен сторонній догляд.

Для частини категорій діє умова про дохід: середньомісячний сукупний дохід за останні шість календарних місяців не має перевищувати прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Виняток — особи з інвалідністю I групи та діти померлого годувальника.

Як оформити допомогу

Заяву можна подати до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду або онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ. Ключовий документ — висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному сторонньому догляді.

Також знадобляться паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків і документи про доходи. Точний перелік залежить від категорії отримувача, тому його краще уточнити безпосередньо у фахівців Пенсійного фонду.

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