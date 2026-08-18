18 серпня частина Полтави залишилася без водопостачання через аварію на водопровідній мережі. Комунальники оприлюднили перелік адрес, які тимчасово відключені від води.

Аварійні відключення води у Полтаві продовжуються другий день поспіль — 18 серпня через нову аварію на водопровідній мережі без водопостачання залишилися мешканці ще шести вулиць обласного центру.

Про це повідомили на офіційній сторінці комунального підприємства «Полтававодоканал». За інформацією комунальників, причиною відключення стала аварія на водопровідній мережі, яка потребує термінового ремонту.

Які вулиці залишилися без води

Станом на ранок 18 серпня водопостачання припинили за наступними адресами:

вул. Новий Базар, 2-36;

вул. Новий Базар — від Героїв-чорнобильців до Шевченка;

вул. Героїв-чорнобильців — від початку до перехрестя з вул. Раїси Кириченко;

вул. Миколи Дмитрієва, 1а (кардіоцентр);

вул. Антона Цедіка;

вул. Європейська — від вул. Шевченка до вул. Остапа Вишні.

Серед об'єктів, що залишилися без водопостачання, — Полтавський кардіологічний центр на вулиці Миколи Дмитрієва. Медичний заклад тимчасово працює в умовах відсутності централізованого водопостачання.

Що робити мешканцям

«Полтававодоканал» наразі не повідомив точного часу завершення ремонтних робіт. Зазвичай ліквідація подібних аварій на водопровідних мережах триває від кількох годин до доби — залежно від складності пошкодження.

Мешканцям зазначених вулиць рекомендують зробити необхідний запас води. У разі виникнення додаткових запитань можна звертатися до диспетчерської служби «Полтававодоканалу» за телефоном, вказаним на офіційному сайті підприємства.

Раніше Politeka повідомляла, де у Полтавській області вводять графіки відключення світла на 18 серпня.