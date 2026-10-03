Документ передбачає механізм прощення боргів для захисників та їхніх родин, але автоматичного списання там немає. Розбираємо, кому і за яких умов можуть пробачити кредит.

Пільгові кредитні програми для українців доступні не всім, однак новий документ може полегшити життя захисникам із простроченими боргами. У Верховній Раді опрацьовують законопроєкт №15458, покликаний змінити підхід до списання кредитів військових та їхніх родин під час воєнного стану.

Влітку документ подали до Верховної Ради України. Він вносить зміни до Податкового кодексу та інших законів і стосується врегулювання простроченої заборгованості військовослужбовців, цивільних осіб, позбавлених особистої свободи або зниклих безвісти, членів їхніх сімей та осіб з інвалідністю — як у період воєнного стану, так і в післявоєнний час.

На початку вересня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти законопроєкт за основу. Станом на початок жовтня голосування ще не відбулося, тож механізм поки лишається на рівні проєкту.

Що саме пропонує законопроєкт №15458

Детально суть документа розібрала адвокатка Дарʼя Тарасенко. Ключова новела — можливість для кредитодавця або нового кредитора ухвалити рішення про списання 100% боргу захисника чи його родини. При цьому прощення може охоплювати як основну суму кредиту, так і нараховані проценти та комісії.

Принциповий момент: законопроєкт розглядає списання заборгованості як право, а не обовʼязок кредитора. Тобто автоматичного прощення «на вимогу» військового документ не вводить.

Називати законопроєкт №15458 просто «законом про списання кредитів військовим» — неправильно, — наголошує Дарʼя Тарасенко.

Які категорії під захистом

Документ охоплює кілька груп: військовослужбовців; цивільних осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок війни або зниклих безвісти за особливих обставин; членів їхніх сімей; а також осіб з інвалідністю.

Прощений борг не оподатковуватиметься

Одна з найважливіших новел — податкова. За загальним правилом, коли кредитор прощає борг, для людини це може означати податкові наслідки: прощений борг фактично вважається доходом. Для визначених законопроєктом захищених категорій пропонують інше правило: сума прощеного кредиту не включається до загального оподатковуваного доходу людини.

Простими словами, якщо банк простив військовому відповідний борг, держава не вимагатиме з нього податку з цього «доходу».

Що передбачено для банків та виконавчого провадження

Окремо документ регулює зміни для банків та інших фінустанов щодо використання резервів у звʼязку з прощенням заборгованості для захищених категорій. Це має убезпечити кредиторів від невиправданих податкових наслідків у разі списання кредиту.

Крім того, скасовується сплата виконавчого збору за виконавчими документами про стягнення заборгованості з осіб визначених категорій.

Тож ідеться про створення спеціального механізму повного або часткового прощення кредитором боргу, усунення податкових наслідків такого прощення для захищеної особи, зміни податкових правил для кредиторів та окремі пільги у виконавчому провадженні. Правила «військовий звернувся — банк зобовʼязаний списати» у запропонованій редакції немає.