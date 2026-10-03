Документ предусматривает механизм прощения долгов для защитников и их семей, но автоматического списания там нет. Разбираем, кому и на каких условиях могут простить кредит.

Льготные кредитные программы для украинцев доступны не всем, однако новый документ может облегчить жизнь защитникам с просроченными долгами. В Верховной Раде прорабатывают законопроект №15458, призванный изменить подход к списанию кредитов военных и их семей во время военного положения.

Летом документ подали в Верховную Раду Украины. Он вносит изменения в Налоговый кодекс и другие законы и касается урегулирования просроченной задолженности военнослужащих, гражданских лиц, лишенных личной свободы или пропавших без вести, членов их семей и лиц с инвалидностью — как в период военного положения, так и в послевоенное время.

В начале сентября Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять законопроект за основу. По состоянию на начало октября голосование еще не состоялось, поэтому механизм пока остается на уровне проекта.

Что именно предлагает законопроект №15458

Подробно суть документа разобрала адвокат Дарья Тарасенко. Ключевая новелла — возможность для кредитора или нового кредитора принять решение о списании 100% долга защитника или его семьи. При этом прощение может охватывать как основную сумму кредита, так и начисленные проценты и комиссии.

Принципиальный момент: законопроект рассматривает списание задолженности как право, а не обязанность кредитора. То есть автоматического прощения «по требованию» военного документ не вводит.

Называть законопроект №15458 просто «законом о списании кредитов военным» — неправильно, — подчеркивает Дарья Тарасенко.

Какие категории под защитой

Документ охватывает несколько групп: военнослужащих; гражданских лиц, лишенных личной свободы вследствие войны или пропавших без вести при особых обстоятельствах; членов их семей; а также лиц с инвалидностью.

Прощенный долг не будет облагаться налогом

Одна из важнейших новелл — налоговая. По общему правилу, когда кредитор прощает долг, для человека это может означать налоговые последствия: прощенный долг фактически считается доходом. Для определенных законопроектом защищенных категорий предлагают другое правило: сумма прощенного кредита не включается в общий налогооблагаемый доход человека.

Простыми словами, если банк простил военному соответствующий долг, государство не будет требовать с него налог с этого «дохода».

Что предусмотрено для банков и исполнительного производства

Отдельно документ регулирует изменения для банков и других финучреждений по использованию резервов в связи с прощением задолженности для защищенных категорий. Это должно обезопасить кредиторов от неоправданных налоговых последствий в случае списания кредита.

Кроме того, отменяется уплата исполнительного сбора по исполнительным документам о взыскании задолженности с лиц определенных категорий.

Таким образом, речь идет о создании специального механизма полного или частичного прощения кредитором долга, устранении налоговых последствий такого прощения для защищенного лица, изменениях налоговых правил для кредиторов и отдельных льготах в исполнительном производстве. Правила «военный обратился — банк обязан списать» в предложенной редакции нет.