В Херсоне даже в разгар сезона сбора урожая цены на овощи борщевого набора продолжают расти. Эксперты объяснили, что происходит со стоимостью картофеля, лука и других продуктов.

В Херсоне цены на овощи борщевого набора остаются высокими даже в период активного сбора урожая. Несмотря на сезон, стоимость базовых продуктов не снижается, а наоборот — демонстрирует заметный рост. Как сообщает издание «Херсон плюс», ситуация на местных рынках складывается нетипичная для региона.

Больше всего подорожал картофель: если раньше килограмм стоил 10–15 гривен, то теперь ценник колеблется в пределах 13–28 грн/кг. Репчатый лук также существенно прибавил в цене — с 16–20 до 29–33 гривен за килограмм. Другие овощи борщевого набора — морковь, свекла, капуста — тоже не дешевеют, хотя сезон сбора урожая в самом разгаре.

Почему дорожают овощи несмотря на сезон

По словам эксперта аграрного рынка Марии Колесник, текущий сезон является нетипичным для Херсонщины. «Предложение овощей ограничено, а затраты на их выращивание и транспортировку выросли в разы. Фермеры работают в сверхсложных условиях — от нехватки воды до постоянных рисков обстрелов на юге, в частности на Херсонщине. Часть полей там просто уничтожена. Это неизбежно отражается на цене», — объясняет Колесник.

Среди главных факторов подорожания — сокращение посевных площадей местными хозяйствами, минирование и поджоги полей на правобережье Днепра. Отдельную угрозу представляют вражеские дроны, которые охотятся на грузовики перевозчиков, что усложняет логистику и повышает стоимость доставки продукции в город.

Что будет с ценами дальше

Эксперты прогнозируют, что борщевой набор будет дорожать и дальше — это не краткосрочный скачок, а системная тенденция. Дополнительное давление на местные цены оказывает уничтожение автозаправочных станций в регионе: горючее приходится завозить издалека, что поднимает тарифы на перевозку любых продуктов.

Кроме того, аналитик аграрного рынка Андрей Новак подчеркивает, что на юге страны произошло полное уничтожение отдельных массивов полей. Из-за этого уже осенью ожидается рост стоимости подсолнечного масла — посевы подсолнечника на Херсонщине также существенно пострадали. Поэтому местным жителям стоит готовиться к дальнейшему подорожанию базовых продуктов.