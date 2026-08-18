На Волыни военные и ветераны получили бесплатную стоматологическую помощь на 25,9 млн грн. Услуги оказывают в 16 медицинских учреждениях области.

Повышение коммунальных тарифов на Волыни с 1 сентября — не единственное изменение, о котором стоит знать жителям области. Военные и ветераны региона уже получили бесплатное лечение зубов на общую сумму 25,9 млн грн.

Об этом шла речь на оперативном совещании у и.о. начальника Волынской ОВА Романа Романюка. Как сообщает региональное издание «Шацький край», начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Юрий Легкодух напомнил, что государственная программа действует в Украине с 2024 года.

Программа покрывает полный спектр стоматологической помощи: от консультаций, диагностики и лечения до изготовления и установки зубных протезов.

Сейчас на Волыни бесплатное лечение зубов по пакету 67 предоставляют 15 учреждений здравоохранения — всего это 16 локаций. Услуги по зубопротезированию по пакету 66 доступны в пяти медицинских учреждениях области.

Кто может воспользоваться программой

Бесплатную помощь могут получить ветераны, лица с инвалидностью вследствие войны, участвовавшие в боевых действиях, а также военнослужащие со статусом участника боевых действий. Отдельно предусмотрено: военный, который еще не оформил соответствующий статус, тоже может воспользоваться услугой — для этого достаточно справки об участии в мероприятиях по обеспечению обороны Украины.

Где оказывают бесплатное лечение зубов

Среди учреждений, где защитники могут бесплатно вылечить зубы:

КП «Луцкая городская клиническая стоматологическая поликлиника» — Луцк, ул. Степана Бандеры, 6 и просп. Воли, 39;

КП «Волынская областная стоматологическая поликлиника» — Луцк, просп. Возрождения, 51;

КП «Владимирская стоматологическая поликлиника» — Владимир, ул. Драгоманова, 41;

КНП «Нововолынская городская стоматологическая поликлиника» — Нововолынск, мкр-н Шахтерский, 40;

КНП «Гороховская стоматологическая поликлиника» — Горохов, ул. Парковая, 11а;

КНП «Ковельское МТМО» — Ковель, ул. Независимости, 75;

КНП «Камень-Каширская ЦРБ» — Камень-Каширский, ул. Шевченко, 43;

КП «Волынский областной госпиталь ветеранов войны» — Луцк, ул. Стефаника, 3А.

Полный перечень из 16 локаций также охватывает больницы в Локачах, Любешове, Маневичах, Иваничах, Шацке и ТМО МВД в Луцке.

Где сделать бесплатное зубопротезирование

Зубопротезирование по пакету 66 бесплатно доступно в пяти учреждениях: во Владимире, Горохове, Нововолынске, а также в «Луцкой городской клинической стоматологической поликлинике» и «Волынском областном госпитале ветеранов войны».

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