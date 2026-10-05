Кредит, который человек не брал, может появиться в его кредитной истории из-за мошенничества или ошибки, поэтому стоит регулярно проверять свои данные.

Финансовые вопросы и кредиты для украинцев снова в центре внимания — теперь проверить, не «висит» ли на вас чужой кредит, можно непосредственно в приложении «Дія». Достаточно воспользоваться чатом с Дія.АІ и запросить собственную кредитную историю.

О запуске новой возможности 26 сентября сообщили в «Дії». В ответ пользователь получает PDF-отчет Украинского бюро кредитных историй (УБКИ), в котором можно увидеть информацию о займах и обратить внимание на договоры, которые человек не заключал.

Вместе с тем важно учитывать: отчет формируется на основе информации, которой располагает само УБКИ, поэтому его нельзя считать полной гарантией отсутствия кредитов в других кредитных бюро или базах данных.

Как получить кредитный отчет в «Дії»

Чтобы проверить свою кредитную историю, нужно открыть приложение «Дія» и нажать на иконку Дія.АІ в центре нижней панели. В чате можно написать, например, «Получить мою кредитную историю» или «Нужен кредитный отчет». После обработки запроса пользователь сможет загрузить готовый PDF-файл.

Дополнительно вводить налоговый номер вручную не нужно — система подтягивает его автоматически. Также не стоит отправлять в чат номер банковской карты, пароль или другие платежные данные.

Как часто можно бесплатно проверять кредитную историю

Бесплатно получить кредитный отчет можно один раз в год. Если человек уже воспользовался бесплатным запросом, Дія.АІ покажет дату, когда в следующий раз можно будет получить отчет бесплатно.

Что делать, если в отчете есть чужой кредит

Если в кредитной истории обнаружился заем, который вы не оформляли, прежде всего стоит внимательно проверить информацию о нем в отчете. УБКИ рекомендует оспорить спорную запись через соответствующую форму на сайте бюро и одновременно обратиться к кредитору, указанному в отчете.

В заявлении нужно сообщить, что вы не оформляли кредит, и требовать проверки обстоятельств и отмены задолженности. После получения обращения бюро обращается к кредитору для проверки информации по спорной записи.

Что делать, если кредитор не признает ошибку

Если кредитор не соглашается с тем, что кредит был оформлен мошенническим путем, УБКИ рекомендует обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Важно понимать, что сам факт получения кредитного отчета не отменяет задолженность — отчет помогает своевременно выявить неизвестный кредит, после чего можно начать процедуру оспаривания.

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