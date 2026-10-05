Кредит, якого людина не брала, може з'явитися в її кредитній історії через шахрайство або помилку, тому варто регулярно перевіряти свої дані.

Фінансові питання та кредити для українців знову в центрі уваги — тепер перевірити, чи не «висить» на вас чужий кредит, можна безпосередньо в застосунку «Дія». Достатньо скористатися чатом із Дія.АІ та запросити власну кредитну історію.

Про запуск нової можливості 26 вересня повідомили в «Дії». У відповідь користувач отримує PDF-звіт Українського бюро кредитних історій (УБКІ), у якому можна побачити інформацію про позики та звернути увагу на договори, які людина не укладала.

Водночас важливо враховувати: звіт формується на основі інформації, яку має саме УБКІ, тому його не можна вважати повною гарантією відсутності кредитів в інших кредитних бюро чи базах даних.

Як отримати кредитний звіт у «Дії»

Щоб перевірити свою кредитну історію, потрібно відкрити застосунок «Дія» та натиснути на іконку Дія.АІ в центрі нижньої панелі. У чаті можна написати, наприклад, «Отримати мою кредитну історію» або «Потрібен кредитний звіт». Після обробки запиту користувач зможе завантажити готовий PDF-файл.

Додатково вводити податковий номер вручну не потрібно — система підтягує його автоматично. Також не варто надсилати в чат номер банківської картки, пароль чи інші платіжні дані.

Як часто можна безкоштовно перевіряти кредитну історію

Безоплатно отримати кредитний звіт можна один раз на рік. Якщо людина вже скористалася безкоштовним запитом, Дія.АІ покаже дату, коли наступного разу можна буде отримати звіт безкоштовно.

Що робити, якщо у звіті є чужий кредит

Якщо у кредитній історії виявилася позика, яку ви не оформлювали, насамперед варто уважно перевірити інформацію про неї у звіті. УБКІ рекомендує оскаржити спірний запис через відповідну форму на сайті бюро та одночасно звернутися до кредитора, який зазначений у звіті.

У заяві потрібно повідомити, що ви не оформлювали кредит, і вимагати перевірки обставин та скасування заборгованості. Після отримання звернення бюро звертається до кредитора для перевірки інформації щодо спірного запису.

Що робити, якщо кредитор не визнає помилку

Якщо кредитор не погоджується з тим, що кредит був оформлений шахрайським шляхом, УБКІ рекомендує звернутися до правоохоронних органів із відповідною заявою. Важливо розуміти, що сам факт отримання кредитного звіту не скасовує заборгованість — звіт допомагає вчасно виявити невідомий кредит, після чого можна розпочати процедуру оскарження.

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